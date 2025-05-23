Какие сделки могут совершать несовершеннолетние?

В зависимости от своего возраста несовершеннолетние от 6 до 18 лет могут совершать отдельные сделки самостоятельно.Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать следующие сделки (п. 2 ст. 28 ГК РФ):
- мелкие бытовые сделки (например, покупка продуктов или недорогих игрушек);
- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации (например, получение в дар движимого имущества);
- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с его согласия третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет также вправе самостоятельно, без согласия своих законных представителей (п. 2 ст. 26 ГК РФ):
- осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;
- вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими;
- распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами.
При наличии достаточных оснований суд по ходатайству законных представителей или органа опеки и попечительства может ограничить или лишить ребенка права самостоятельно распоряжаться своими доходами (п. 4 ст. 26 ГК РФ).
Возможность заключения, например, договора купли-продажи с несовершеннолетним зависит, в частности, от возраста ребенка и предмета договора.
Так, в большинстве случаев с малолетними в возрасте от 6 до 14 лет заключить договор купли-продажи нельзя (за исключением, например, мелких бытовых сделок).
Для заключения договора с детьми в возрасте от 14 до 18 лет в ряде случаев потребуется письменное согласие их родителей (законных представителей), а также предварительное разрешение органа опеки и попечительства.
Информирует Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя