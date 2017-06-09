За битву и доблестный труд

Это рассказ о простой девчонке родом из мало кому известного села Верхний Чик Новосибирской области. Случилось в ее жизни несколько основополагающих поступков, определивших волевой, напористый характер, что привело к славе, к высоким наградам…
Было или нет предчувствие войны? Наверное, было. Горела Испания, и товарищи Лизы горячо обсуждали события – ведь там воевали знакомые ребята-интернационалисты. Фашистские войска оккупировали еще в 39-м Польшу, французские партизаны-маки не давали немцам покоя… Понятно, что Лиза, имеющая удостоверение медсестры, с первых дней нападения фашистской Германии на Советский Союз ушла на фронт. От начала до конца, до июля 1945 года, длился ее боевой путь. И медсестрой была, и поваром… Думаете, мало значит накормить солдата, доставить обед туда, где окопались зенитчики? Вражеским самолетам сверху видно если не все, то многое, «утюжили» раз за разом, и обе Лизины профессии – медсестры и повара – случалось, нужны были одновременно. «Не женское это дело – война», – впоследствии говорила Елизавета Даниловна, а уж ей это было доподлинно известно. По заслугам ей вручили орден Отечественной войны 2 степени, фронтовые медали.
Встретив День Победы на территории освобожденной Польши, Елизавета Охман вернулась в Симферополь. Работала на складе.
Вглядываюсь в фотографию: красавица, причесочка что надо, брови подкрашены… – Фотограф постарался, подретушировал? – Если только чуть-чуть, – смеется дочка Елизаветы Даниловны Тамара Ивановна. – Так оно и было на самом деле, мама всегда была в «форме».
Вот такую ее увидел демобилизованный фронтовик из села Шубино Кировского района Иван Афиногенович Сапрыкин, сельский шофер, возивший сельхозпродукцию в столицу Крыма. Видно, сошлись характер с характером, уговорил Иван Афиногенович Елизавету Даниловну на переезд из города (!) в дальнее село.
Семья сложилась хорошая, крепкая. Два сыночка и дочка подрастали, во всем родителям помогали. Поначалу и школы своей в селе не было, поэтому мальчишки, когда пешком, когда вдвоем на одном велосипеде, при очень большой удаче – пассажирами на отцовской машине – добирались в школу в райцентр Кировское за несколько километров. Но успевали и уроки учить, и сено косить, огород полоть, за курами, утками, поросятами присмотреть. А как же иначе? Тамара уже училась в построенной школе в с. Шубино. Трудолюбивым, организованным ребятам пригодилась закалка: мальчики, окончив школу, поступили в Харьковский авиационный институт, успешно его окончили, дочь Тамара окончила Симферопольский сельхозинститут.
Трудовая биография Елизаветы Даниловны Сапрыкиной на селе получилась успешной, хотя совсем нелегко давались эти успехи. Ей поручили организовать птицеферму. Вот одна из фотографий тех лет: степь да степь кругом и маленькие домики-курятники. Это потом птицеферма превратилась в птицекомплекс, оборудованный по тому времени самой современной техникой, приносящей реальный доход совхозу «Присивашный». Не только в Кировском районе, но и по всему Крыму шла слава о рекордной яйценоскости кур этого комплекса. Был в нашем районе еще один птицекомплекс – в селе Береговом. Это хозяйство было многопрофильным (там была и молочно-товарная ферма, и виноградники, и пшеничные поля), а называлось оно птицефабрикой имени Кирова. Конкуренция между птицекомплексом и птицефабрикой была ощутимой. Пока кому-то не пришло в голову передать село Береговое и все, что там было, в ведение Феодосии…
Елизавета Даниловна зарекомендовала себя отличным организатором производства, требовательным и заботливым руководителем. Умела настоять на своем перед директором совхоза, знала проблемы и нужды каждого работника комплекса, помогала, как могла, женщинам, которых в коллективе было большинство. Вроде бы мелочь – приезд на комплекс автолавки. Но как же это поднимало настроение – купить обновку себе или ребенку, не тратя времени на поездку в райцентр. График выдерживался строго, иначе придется работникам райпо иметь дело с самой Елизаветой!
Фотография Е.Д. Сапрыкиной не раз красовалась на совхозной Доске Почета. И на районной, и на областной. Она награждена медалью «За доблестный труд». Ей присвоено звание «Почетный гражданин Кировского района».
Пусть умолкнут те, кто пеняет на трудности жизни! Разве Елизавете Даниловне было легко, уйдя на войну в девятнадцать лет, перевидав и пережив страдания и смерть товарищей по оружию, протопав не в туфельках, а в кирзачах тысячи километров фронтовых дорог?! Разве ей было легко на этом пути видеть сожженные города и села, покалеченных детей и осиротевших стариков?! Тем больше было у нее желания после войны все возродить, отстроить, наладить. Работала сама, увлекала других собственным примером. Растила вместе с Иваном Афиногеновичем детей, не боясь нагрузить их работой – вот и выросли не белоручками, а сознательными гражданами.
Вполне заслуженно пришла к ней слава. И орден Октябрьской Революции, не такой уж распространенный среди высоких наград Родины, вручен ей по праву. Как признание достигнутых ею трудовых вершин.
Нинель Волошина,
секретарь Кировского
районного отделения КПРФ