Великий сын русского народа

Беседа с лидером крымских коммунистов Сергеем Богатыренко
— Сергей Васильевич, на днях исполняется 150 лет со Дня рождения русского советского писателя А.М Горького. Юбилейная дата — не рядовое событие для России. Какие мероприятия пройдут в нашей стране?
— Известно, что ровно два года назад Президент Путин подписал указ о праздновании 150-летия великого писателя. Правительству России были даны поручения. Конкретный исполнитель — Министерство культуры РФ. К сожалению, кроме восстановления памятника писателю в Москве (и то втихую) ничего не предвидится. А Горький — фигура мирового масштаба. В советское время, когда праздновались его юбилеи, выделялись лучшие залы страны, где в мероприятиях принимали участие руководители советского государства.
— Нам заменили Горького Солженицыным. Вот увидите, как власть пышно и торжественно будет отмечать юбилей Солженицына и как незаметно для страны пройдет юбилей Горького. В стране меняется система ценностей. Нам все больше навязывают идеологию антисоветизма, русофобии и предательства. С каких это пор образ Солженицына и его идейное наследие стали главенствующими в российском обществе? Гулаг, различные вредители, разного рода предатели родины стали вдруг центром внимания в нашей жизни. Даже «Архипелаг ГУЛАГ» засунули в школьную программу. Хотелось бы напомнить, что именно Солженицын призывал руководство США сбросить атомную бомбу на СССР. Кстати сказать, Солженицын, после Троцкого, был одним из первых, кто начал кампанию по низвержению Горького. Солженицын говорил: «Сталин зря убивал его — воспел бы и 37-й год». Заметим, что Солженицын разбирается в Горьком точно так же, как, скажем, Сванидзе в советской истории. Все это — клевета и ложь.
— Известно, что творчество Горького тесно связано с Крымом. Как крымчане чтут его память?
— Да, действительно, творчество Горького тесно связано с Крымом. Здесь, в Крыму, он неоднократно бывал, творил и отдыхал. Крымская тематика нашла отражение в его произведениях. Здесь, в Крыму, он познакомился с Толстым, Чеховым. Здесь, на крымской земле, прошли его творческие встречи с Федором Ивановичем Шаляпиным. В 1932 году Советское правительство предоставило Горькому для труда и отдыха бывшую дачу Раевских «Тессели», что под Форосом. На этой даче А.М. Горький заканчивал свой роман-эпопею «Жизнь Клима Самгина». Заметим, что крымчане бережно хранят память о пребывании великого писателя на нашей земле. Его имя носят Крымский академический русский драматический театр, улицы наших городов и сел, ему установлены в Крыму и памятники.
— По всей видимости, юбилейные горьковские дни в России пройдут незаметно. А как в Крыму?
— Еще в сентябре прошлого года Бюро Крымского рескома КПРФ образовал Юбилейный Комитет по подготовке и празднованию 150-летия со Дня рождения А.М. Горького. В рамках юбилея писателя пройдут научно-практические симпозиумы, читательские конференции; музеи и библиотеки Республики Крым организуют специальные выставки, в учебных заведениях пройдут тематические уроки, круглые столы и диспуты. Нашими партнерами стали учреждения Министерства культуры, высшие учебные заведения и учебные заведения Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. Мероприятия проходят в городах и районах нашей республики. В Большой Ялте состоялись мемориальные мероприятия.
— Сергей Васильевич, Горький сегодня актуален?
— Творчество А.М. Горького, конечно, остается актуальным и в наше время. Во-первых, он остается классиком мирового масштаба, а во-вторых, он основоположник нового эстетического метода — социалистического реализма. И этот метод еще никем не отменен. Рано справлять «поминки по советской литературе», да это и бессмысленно. Произведения Горького дают читателю веру в счастье, добро, справедливость и гуманизм. В своем творчестве Горький провозгласил духовную красоту свободного человека, всемогущество его разума, его продвижения вперед и выше — к высотам творчества и сознания. Активный гуманизм, вера в безграничные возможности человека нашли выражения уже в раннем творчестве Горького. В романтической форме он выразил характерный для эпохи подъема чувство личности, жажду героической борьбы и свободы. Перед читателями широко распахивался мир свободолюбивых людей, искателей новой правды, произведения пробуждали острый интерес к «низовому» человеку, его духовной жизни, его творческой силы. Именно эти идеи, воспетые Горьким, до сих пор волнуют человечество. Больше того, писатель в своих произведениях пропел гимн человеку, человеку труда, человеку, обиженному капитализмом. И еще одна важная тема в творчестве Горького: борьба с денежным обогащением. Вся русская культура была направлена на одоление силы денег: и Пушкин, и Гоголь с «Мертвыми душами», и Толстой, и Достоевский, и Щедрин, и Некрасов, Островский , Чехов и, конечно, Горький. Наше общество росло и строилось в этом направлении, создавая новые организации, отношения и людей. Допустить, чтобы человеком в его общественной и духовной жизни руководили законы рынка, значит сделать каждого, помимо его воли, по точному народному определению, «продажным», со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот против этого и восстал Горький как художник. Ознакомьтесь с репертуарами ведущих театров страны и мира, и вы обязательно найдете там спектакли по произведениям Горького. Горького продолжают издавать и переиздавать. Нам всем еще предстоит познать истинные глубины его произведений. Горький стоит в ряду тех писателей, к которым будут постоянно обращаться.
Чем больше мы будем читать Горького, тем глубже мы будем познавать тайны жизни на земле. Мы горды тем, что Горький наш соотечественник, наш глубокий русский мыслитель и что он — великий сын России, обладавший человеческой искренностью, проницательностью и гражданской смелостью.
Старый Крым
В Старокрымской городской библиотеки им. Юлии Друниной состоялись чтения, приуроченные к 150-летию со Дня рождения великого русского советского писателя А.М. Горького. Библиотека играет важную роль для жителей города и как источник информации, и как центр общения и культуры.
Библиотека была организована в 1924 году, ее книжный фонд составляет более 30 тысяч единиц, услугами ее ежегодно пользуются свыше 2 тысяч жителей и гостей города.
Старокрымская городская библиотека имеет славную историю. Библиотеку посещали многие известные советские писатели и поэты, выдающиеся деятели науки и культуры, общественные деятели. В библиотеке хранятся книги с автографами Э. Рязанова, Ю. Друниной, Е. Липатниковой (дочь Ю. Друниной), В. Субботина, Ю. Мушкетика, С. Острового и многих других. Жизнь и творчество поэтессы Юлии Друниной, имя которой носит библиотека с 1994 года, были особенно связаны с городом Старый Крым. Юлия Друнина любила Восточный Крым, особенно Коктебель и Старый Крым, где часто бывала с мужем Алексеем Каплером.
На чтениях присутствовали жители города, работники образовательных учреждений и библиотек района, учащиеся старокрымских школ и партийный актив Кировского района. Участники чтений смогли ознакомиться с юбилейной выставкой, которую подготовили работники библиотеки к 150-летию со Дня рождения А.М. Горького.
Чтения открыла заведующая библиотекой Морева Анастасия Сергеевна.
С приветственным словом к участникам чтений обратился первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко, рассказавший о мероприятиях, которые пройдут в Республике Крым в честь юбилея писателя.
С приветственным словом к участникам чтений обратился первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко, рассказавший о мероприятиях, которые пройдут в Республике Крым в честь юбилея писателя.
С докладом «Горький и Великий Октябрь» выступил председатель Крымского Шолоховского научного общества, кандидат филологических наук, доцент, секретарь Крымского рескома КПРФ Валерий Лавров. С сообщением «Горький и его крымские ученики» выступил Ученый секретарь Крымского Шолоховского научного общества, член Крымского рескома КПРФ Руслан Семяшкин.
Затем состоялся обмен мнений по повестке дня.
Итоги работы подвел первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко, который подарил Старокрымской городской библиотеке им. Юлии Друниной несколько новых книг. Первый секретарь обратил внимание на аварийное состояние помещения библиотеки и подчеркнул, что «в таком состоянии библиотека не может выполнять свои прямые функции и не может являться очагом культуры такого прославленного города, как Старый Крым». Он заверил присутствующих, что Крымское республиканское отделение КПРФ направит свои предложения в правительство Республики Крым для оказания библиотеке необходимой помощи.
Ялта
В Ялте, в рамках 150-летия со Дня рождения выдающегося русского советского писателя Алексея Максимовича Горького, прошли широкомасштабные мероприятия с участием общественности города, преподавателей и студентов, работников культуры. Гостями конференции были заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, первый заместитель Председателя ГД по международным делам, кандидат исторических наук Дмитрий Георгиевич Новиков, первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Васильевич Богатыренко, секретарь Крымского рескома КПРФ, главный редактор газеты «Коммунист Крыма» Валерий Лавров.
В малом актовом зале гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского состоялась научная конференция, в которой приняли участие студенты гуманитарных факультетов академии, преподаватели и сотрудники научной библиотеки.
Перед началом конференции ее участники почтили память погибших в Кемерово.
Конференцию открыла заместитель директора академии по учебной работе Тамара Алексеевна Кот, которая рассказала об истории вуза, о направлениях работы на современном этапе.
Работу конференции вел первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко. Он познакомил собравшихся с мероприятиями, которые реализуются Крымским рескомом в связи с юбилеем Алексея Максимовича Горького.
С докладом «Горький как русский советский писатель» выступил Дмитрий Новиков. В своем выступлении Дмитрий Георгиевич, в частности, отметил: «Когда отмечали 80-летие со Дня рождения писателя в Советском Союзе, то празднование проходило в Большом театре, а 100-летний юбилей отмечался в Кремлевском дворце на Красной площади. Это были ключевые моменты для руководства Советской страны, ибо Горький составлял одну из духовных скреп Страны Советов. А в нынешней России на государственном уровне подобные мероприятия не проводятся. Руководство страны пытается придать подобным мероприятиям региональное звучание, тем самым перепоручив проведение юбилейных Горьковских мероприятий на его малой родине — в Нижнем Новгороде ».
По мнению Дмитрия Новикова, творческое наследие А.М. Горького должно вернуться в школы и вузы, ибо герои произведений писателя учат разбираться в сложности самой жизни и в капиталистической в частности. Он также отметил, что творчество Горького звучит сегодня современно, ибо то, против чего он восставал — мещанство, ценность денег, обогащение, — сегодня вновь в цене. «И нам бы хотелось, — подытожил Дмитрий Георгиевич, — чтобы современная молодежь в этом разобралась, в том числе и с помощью Алексея Максимовича Горького».
Валерий Лавров сделал сообщение о пребывании А.М. Горького на крымской земле и отражение Крыма в произведениях писателя.
Затем состоялся обмен мнениями. Студентов интересовали вопросы о праздновании юбилея писателя в масштабах всей России, о новых изданиях писателя, об отражении современных взглядов на творчество Горького в СМИ и другие. Дмитрий Новиков и Валерий Лавров ответили на интересующие аудиторию вопросы.
Заведующая кафедрой русской и украинской филологии, кандидат филологических наук, доцент Светлана Сергеевна Царегородцева поблагодарила докладчиков за высоко квалифицированные сообщения и выразила пожелание, чтобы как можно скорее вернуть полнокровное изучение истории русской советской литературы в полном объеме в высших учебных заведениях. По ее мнению, литература — это основа образования и культуры для студентов гуманитарных дисциплин. Творчество Горького — это одно из ярких образцов той литературы, которая необходима для получения полнокровного высшего образования в наше время. «Хотелось бы, чтобы советская литература, как можно скорее была бы реабилитирована», — подчеркнула Светлана Сергеевна.
Первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко, подводя итоги конференции, призвал молодежь глубоко изучать классиков советской литературы и не стесняться популяризировать их творчество в интернет-среде, в том числе и творчество Максима Горького.
Студенты кафедры музыкальной педагогики и исполнительства выступили перед участниками конференции с несколькими номерами из репертуаров русской и мировой классики.
Затем участники научной конференции возложили цветы к памятнику А.М. Горького, установленного при входе в Приморский парк.
Дмитрий Новиков, Сергей Богатыренко, Валерий Лавров и другие товарищи ознакомились с экспозициями Ялтинского историко-литературного музея. Экскурсию провел директор музея Иван Максимов.
В этот же день делегации ЦК КПРФ и Крымского рескома посетили и возложили цветы к памятнику В.И. Ленину в Ялте, а также к мемориальным доскам в Форосе и Тессели, где неоднократно жил и творил великий русский советский писатель А.М. Горький.
Керчь
В городе-герое Керчи прошло торжественное мероприятие, посвященное 150-летию со дня рождения Алексея Максимовича Горького, которое состоялось у Памятного знака писателю, расположенного на улице Горького. В мероприятиях приняли участие коммунисты города, представители Комитета ветеранов Великой Отечественной войны и воинской службы, представители партии «Справедливая Россия», городских отделений «Русский Лад» и «Надежда России», а также городских отделений русских и украинских общин.
Участники мероприятия почтили минутой молчания погибших в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово.
Выступивший на митинге первый секретарь Керченского городского отделения КПРФ, депутат городского совета Иван Николаевич Желтенко, отметил, что А.М.Горький 17 сентября 1891 года посетил наш город в возрасте 23 лет. В своих произведениях он не один раз отметил свои впечатления от нашего города.
На митинге также выступили Валерий Васильевич Плотников, Александр Владимирович Бельских, Инга Федоровна Березовская, Георгий Федорович Пырков, Дмитрий Иванович Кармен. В своих выступлениях они отмечали, что Максим Горький мечтал о «новых людях», бесстрашных и свободных, обладающих высочайшими интеллектуальными и физическими способностями. Горький, по мнению выступающих, воплощал чаяния всех простых людей, а его произведения были наполнены революционным духом.
В мероприятиях приняли участие секретарь Крымского рескома КПРФ Валерий Лавров и заведующий идеологическим отделом Антон Чечулин.
Феодосия
У памятной доски, посвященной пребыванию А.М. Горького в Феодосии, расположенной в морском торговом порту, по инициативе городского отделения КПРФ были возложены цветы, а затем состоялся круглый стол, посвященный юбилею писателя.
В работе круглого стола приняли участие секретарь Крымского рескома КПРФ, кандидат филологических наук Валерий Васильевич Лавров, заведующий идеологическим отделом Крымского рескома КПРФ Антон Чечулин, коммунисты и комсомольцы города.
Круглый стол вел первый секретарь Феодосийского городского отделения КПРФ Алексей Пузанов. В своем вступительном слове он подчеркнул значимость работ А.М. Горького для культурного наследия России, которые мы обязаны сохранить.
На круглом столе выступили Валерий Лавров, Сергей Руденко, Федор Шпаковский и Владимир Заяц. Все выступающие отмечали, что ту идеологию и те мысли, которые излагал писатель, необходимо проецировать на современные реалии, разоблачая суть современного капитализма.
Пресс-служба Крымского рескома КПРФ