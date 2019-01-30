Навеки с Россией, навеки с русским народом!

Именно об этом шла речь в Ростове-на-Дону на международной научно-практической конференции «Переяславская Рада: ее историческое значение и перспективы возрождения союзного государства», которая состоялась 18 января и приурочена к 365-летию Переяславской Рады.
Конференцию открыл Николай Васильевич Коломейцев. Он отметил значимость проведения данного мероприятия на территории Ростовской области, которая отличается своей мультинациональностью и поликонфессиональностью (проживают представители более 150 национальностей и народностей). Сохранение мира, спокойствия и стабильности в Ростовской области – один из главных приоритетов нашей политической силы. Коммунистическая партия Российской Федерации остается той силой, которая способствует постоянному укреплению дружбы между разными народами России, созидающей ее богатую и многонациональную духовную культуру, заботящейся о единстве и целостности нашей страны.
Также Николай Васильевич отметил и непрерывную работу по укреплению связей с братскими народами, входившими в состав СССР. И не последнюю роль здесь играют российско-украинские отношения, которые обострились после киевского майдана, завершившегося антиконституционным переворотом на Украине.
«Сегодня мы должны найти ответы на те вызовы, которые продиктованы современным состоянием российско-украинских отношений. Здесь собрались ученые, чтобы еще раз осмыслить решение, принятое в Переяславле, что под Киевом, 365 лет назад, — «Быть с Россией навсегда», — подытожил Николай Коломейцев.
Он предоставил слово заместителю Председателя ЦК КПРФ Дмитрию Георгиевичу Новикову. Дмитрий Георгиевич огласил обращение Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова к участникам мероприятия «Переяславская рада — великий факт единения наших народов». Затем Дмитрий Георгиевич Новиков выступил с пленарным докладом «Переяславская Рада 1654 года: историческое значение и перспективы возрождения союзного государства». Докладчик подробно осветил события 365-летней давности, сделав акцент на идеологической составляющей договора об объединении русского и украинского народов. Дмитрий Георгиевич подчеркнул, что решения, принятые 365 лет назад, и сегодня являются актуальными, особенно в наше непростое время, и напомнил присутствующим слова выдающегося ученого, академика В. И. Вернадского, сказанные им сто лет назад здесь, в Ростове-на-Дону, что «будущее не в русско-украинской распре, а в русско-украинском единении».
Затем слово было предоставлено секретарю ЦК КПРФ, первому заместителю Председателя Центрального Совета СКП-КПСС Казбеку Куцуковичу Тайсаеву, который рассказал о деятельности Центрального Совета, о принимаемых решениях, направленных на укрепление дружеских связей наших братских народов. Он пожелал участникам научной конференции плодотворной работы и поиска научной мысли по дальнейшему укреплению этих связей.
Доктор исторических наук, профессор Южного федерального университета Владимир Александрович Матвеев, доцент этого же университета Андрей Викторович Серегин, а также кандидат исторических наук из Луганска Игорь Евгеньевич Татаринов и кандидат философских наук Евгений Иванович Бессонов в своих докладах отметили историческую значимость Переяславской рады для двух братских народов. Докладчики рассмотрели решение Переяславской рады в эпохальном контексте современности.
Доктор юридических наук, профессор Надежда Степановна Нижник из Санкт-Петербурга, кандидат юридических наук, доцент Елена Николаевна Кузнецова из Самары и доктор юридических наук, профессор Южного федерального университета Иван Андреевич Иванников из Ростова-на-Дону в своих докладах рассмотрели комплекс правовых вопросов при принятии решений Переяславской рады.
Доктор философских наук, профессор из Луганска Владимир Михайлович Шелюто посвятил свой доклад проблемам исторической преемственности Украины в современном социополитическом контексте.
Интересный доклад представил депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Мирослав Владимирович Руденко, который рассмотрел Переяславскую Раду как модель универсального ответа Русского мира на западную экспансию.
Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области, генерал-лейтенант Григорий Петрович Фоменко сделал научный анализ хроники дезинтеграции и разрушения советского союзного государства.
Доцент кафедры теории государства и права Санкт-Петербургского университета МВФ России Александр Петрович Стоцкий проанализировал современный взгляд польских исследователей на тот выбор, который был сделан русскими и украинцами в 1654 году.
Новаторским прозвучал доклад председателя комиссии Ростовской городской думы Игоря Николаевича Нестеренко о классовых проблемах интеграции на постсоветском пространстве.
Молодые ученые из Ростова Елена Юрьевна Драгунова и Владислав Александрович Журавлев представили в своих докладах перспективы интеграции народов СССР.
На научной конференции с докладом «Академик В. И. Вернадский о решении русско-украинского вопроса» выступил кандидат филологических наук, доцент, секретарь Крымского рескома КПРФ Валерий Васильевич Лавров. Конференция прошла успешно, вызвала оживленные дискуссии. Ее итоги подвели Николай Васильевич Коломейцев и Дмитрий Георгиевич Новиков, которые отметили актуальность всех докладов, прозвучавших на конференции, и научную значимость для современности.
Оргкомитету конференции было поручено подготовить итоговую резолюцию от имени всех участников научного форума.
На следующий после проведения научно-практической конференции день в самом большом зрительном зале донской столицы состоялся народный фестиваль. Лучшие профессиональные коллективы из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Воронежской области, северо-кавказских республик, Крыма и Донецкой и Луганской народных республик показывали свое мастерство перед тысячным зрительным залом. Стоит отметить яркое выступление нашего земляка, заслуженного артиста Республики Крым, члена Союза композиторов, лауреата Всеукраинской премии «Золотая фортуна», автора многих патриотических песен о России Андрея Сидорова, который исполнил песню «Славяне».
Горячие аплодисменты свидетельствовали: традиции дружбы и братства народов живы, идея союза народов не претерпела изменений.
Пресс-служба Крымского рескома КПРФ