Гайдар в наши дни

22 января исполнилось 115 лет со дня рождения замечательного советского писателя Аркадия Петровича Гайдара, автора произведений для детей и юношества «Чук и Гек», «Тимур и его команда», «Горячий камень», «Военная тайна» и других увлекательных книг, на которых воспитывалось не одно поколение советских ребят.
Крым в творчестве писателя
В преддверии этой даты сотрудники библиотеки-филиала №4 им. М. М. Коцюбинского централизованной библиотечной системы для взрослых городского округа Симферополь совместно с преподавателями Светланой Прочитанской и Ольгой Проничевой организовали для учащихся 3-х классов cтоличной гимназии №9 День литературных познаний «Гайдаровские книги о важном».
Ребята познакомились с биографией и творчеством Аркадия Петровича Гайдара (Голикова). Большое удивление у гимназистов вызвал рассказ о том, что Аркадий вступил в ряды Красной Армии, когда ему было всего 14 лет, в 15 лет уже командовал взводом, в 16 – полком. В 20 лет Гайдар уходит из армии из-за ранения. Когда началась Великая Отечественная война, писатель вернулся на фронт военным корреспондентом. В октябре 1941 года Гайдар погиб в схватке с фашистами. Книгами Гайдара (их более 100) зачитывалась вся страна, по мотивам его произведений снято более 20 мультфильмов и телевизионных фильмов. У каждого из героев Аркадия Гайдара своя история, но их объединяет одно: они жили в трагическое и неоднозначное для страны время — от гражданской войны и до начала Великой Отечественной.
За свою недолгую жизнь Аркадий Петрович побывал во многих уголках нашей необъятной Родины. В своем рассказе библиотекари сделали особый акцент на «крымский» период жизни и творчества писателя. Совсем юношей Аркадий воевал на Крымском фронте в гражданскую, приезжал позже к больной матери в Алупку, где родилась его первая повесть «В дни поражений и побед», давшая старт писателю в большую литературу. Аркадий Петрович часто бывал в «Артеке», в том числе и со своим сыном. Сыну Тимуру и приемной дочери Жене писатель посвятил повесть «Тимур и его команда», дав их имена и характеры главным героям. В Крыму родились «Дальние страны», появилась идея «Военной тайны», написанной уже в Хабаровске. В Ялте, в Доме отдыха и творчества писателей, родится замысел рассказа «Голубая чашка». Гайдар любил из Крыма посылать родным открытки с местными видами.
Вновь полученные знания ребята закрепили в ходе интерактивного задания «Крымские маршруты Гайдара», отметив любимые гайдаровские места нашего полуострова красными звездами на карте. Вниманию гимназистов представили видеоролики: исполнение школьницей стихотворения детского крымского классика Владимира Орлова «Тимуровские звезды», песни советского времени «Гайдар шагает впереди» и отрывков из фильма «Тимур и его команда». Информационным сопровождением дня стал обзор литературы с выставки «Жизнь Аркадия Гайдара продолжается в его книгах», на которой представлены произведения писателя и литература о нем.
Вчера — тимуровцы, сегодня — волонтеры
Комсомольцы Крыма во главе с их лидером Ильей Донченко приняли участие в информационной акции «Гайдар и сегодня в строю», которая прошла в Центральной городской детской библиотеке имени А. П. Гайдара.
На мероприятии собрались воспитатели и дошкольники из детского сада № 73 «Веснянка», преподаватели и учащиеся 3-го и 5-го классов СОШ №35 и 6-х классов ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей».
Библиотекари в увлекательной форме поведали юным читателям о биографии писателя, а также постарались дать детям обзорное представление о творчестве Гайдара, заинтересовав сюжетом его произведений, но не раскрывая финала книг.
Для детей младшего возраста была проведена сюжетно-ролевая игра «Версия» по произведению «Чук и Гек», где ребята обыграли образы непоседливых братьев в предложенных сценках.
Особенно детям запомнилась встреча-диалог «Тимур и его команда как прототип современного волонтерского движения» с первым секретарем Крымского рескома ЛКСМ РФ Ильей Донченко, который рассказал ребятам о тимуровском движении, возникшем в начале 40-х годов в Советском Союзе под влиянием повести А. П. Гайдара «Тимур и его команда». Не зря Самуил Маршак назвал Аркадия Гайдара «всесоюзным вожатым», потому как тимуровское движение охватило все подрастающее поколение. Тимуровцы были очень трудолюбивы, особое внимание уделяли пожилым людям, помогали им на добровольных началах. В годы Великой Отечественной тимуровское движение приобрело массовый характер, отряды советских ребят помогали семьям фронтовиков, шествовали над госпиталями, выступали с концертами перед ранеными. Илья Донченко сравнил тимуровское движение с современными волонтерами. «Отрадно, что и в наше время есть такие ребята, которые, опираясь на опыт своих предшественников, готовы бескорыстно помогать нуждающимся», — подчеркнул лидер крымских комсомольцев. Кроме этого, Илья Донченко рассказал ребятам об истории пионерии и комсомола.
На мероприятии также присутствовала член бюро КРО ЛКСМ РФ Анастасия Лабунец, которая рассказала о своих проектах, направленных на помощь людям с ограниченными возможностями.
Ярким дополнением мероприятия стало художественное чтение отрывка из повести «Голубая чашка» в исполнении воспитанницы арт-студии «Зазеркалье» Даши Черной. Также ребята с большим удовольствием приняли участие в игре-викторине «Страна Гайдария».
Информационным сопровождением послужили подготовленные специалистами библиотеки книжная выставка-инсталляция «Страницы необыкновенной жизни», на которой были представлены произведения Аркадия Гайдара, биографическая литература и фильмография по его произведениям и информационный обзор «Легенда советской эпохи», ознакомивший детей с произведением «Тимур и его команда» и с историей его создания.
Дети с энтузиазмом и интересом приняли участие во всех мероприятиях и были вовлечены в литературный мир Аркадия Гайдара.
Надежда БЕСПАЛЬКО,
по материалам сайта http://simfchildlibrary.ru