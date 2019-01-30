Почему власть боится Ленина, коммунистов и всего советского?

Постсоветская власть удивляет всех нас. Начиная с Ельцина, высшее руководство России перестало принимать парады с трибуны Мавзолея, а чуть позже стала его драпировать, тем самым демонстрируя, с одной стороны, свое неуважение к истории, а с другой — разрывая саму историю. Идеи драпирования Мавзолея на Красной площади очень скоро были приняты на вооружение отдельными регионами, где также стали драпировать 9 Мая памятники В. И. Ленину. К сожалению, такой печальный опыт имеет и Симферополь. Все это указывает на неприятие нынешними руководителями страны идей социализма и того выбора исторического пути, каким пошел народ под руководством Коммунистической партии во главе с Лениным в октябре 1917 года.
Нынешние руководители России открывают за народные деньги Ельцин-центры, памятники Солженицину, мемориальные доски Колчаку, Маннергейму и Краснову.
Вся материковая Россия от Пензы до Владивостока натыкана мемориальными знаками в честь чехословацких легионеров, развязавших в нашей стране гражданскую войну.
Стало модно теперь переименовывать площади и улицы, носящие имена борцов за Советскую власть. И местные горе-политики пытаются обогнать в этой вакханалии своих соседей.
Загляните в отечественные учебники, и вы увидите, что там больше идет речь о Керенском, Троцком, нежели о Ленине и Сталине. А последний именуется в параграфах, посвященных Великой Отечественной войне как Верховный Главнокомандующий без имени, отчества и фамилии. А нам при этом все время власть талдычит о патриотизме.
Все, что мы имеем сегодня, начиная с оставшихся еще заводов и фабрик, наших городов и поселков, — все это заслуги советского народа, его вождей — Ленина и Сталина.
Мы еще хорошо помним, как начиналась Крымская весна. Первый свой грязный удар крымскотатарский меджлис, холуи киевской хунты должны были нанести по памятникам Ленину. И тогда крымчане встали на защиту этих памятников, что, в конечном итоге, обеспечило нашу общую победу — вхождение в состав России. И вот за эту нашу победу симферопольские городские власти от «Единой России» запрещают нам, коммунистам, провести мероприятие у памятника В. И. Ленину на главной площади города.
Встает резонный вопрос. А почему они так боятся Ленина? Видимо, потому что Ленин дал Крыму автономию. Ленин определил своим декретом Крым как Всероссийскую здравницу. Ленин вместе со Сталиным создали могучий Союз Советских Социалистических Республик, непобедимую Красную Армию, а чуть позже под руководством Сталина был создан ядерный щит нашей страны, а советский человек полетел в космос. И вот, в год 95-летия со дня памяти великого человека, государственного деятеля мирового масштаба, сегодняшняя власть запрещает нам, коммунистам, провести по этому случаю мероприятие. Такого даже не было в годы «незалэжности»!
Но самая главная причина боязни и отторжения всего советского и коммунистического — это собственная никчемность и ущербность власть имущих. Они же, кроме того, что грабить народ и «пилить» бюджет, ни на что не способны!
Задумайтесь, имея в руках инновационные технологии во всех сферах, в том числе и в строительной, власть не в состоянии ни создавать новое, ни содержать в надлежащем виде наследие, созидателями которого были наши отцы и деды в советское время. Молодое поколение даже не подозревает, что еще двадцать лет назад все предприятия от коммунального до государственного строили для своих работников бесплатное жилье. А пока жилье строилось, рабочим предоставляли временное, например, комнату в общежитии. На глазах росли целые микрорайоны с развитой социальной инфраструктурой. А что сейчас? Покажите нам хоть один дом, построенный коммунальным предприятием для нужд своих же сотрудников. Уверяю, вы не найдете такого. Воровитой власти проще деньги положить в собственный карман, чем потратить их на людей. А чтобы молодое поколение не интересовалось заслугами советских деятелей, именами которых названы наши улицы, действующая власть в удовольствие свое их переименовывает, чтобы напрочь забыть. Думаю, чиновники кожей ощущают свою никчемность перед выдающимися Лениным, Сталиным и другими политическими деятелями советского периода, посвятившими свои жизни служению народу.
Сегодня достаточно большое количество россиян проживают в многоквартирных домах, построенных еще в годы правления Сталина, Хрущева, Брежнева и которые в простонародье получили названия «сталинка», «хрущевка» и «брежневка». Миллионы советских граждан получали квартиры из этого жилищного фонда бесплатно. А сегодня нет ни одного жилого дома, который бы назывался «ельцинка», «медведевка» или «путинка», соответственно нет и квартир, которые бы власть предоставляла россиянам бесплатно.
Просто нынешняя власть очень далека от народа и не может простить коммунистам, что они свою политическую деятельность посвящают отстаиванию интересов народа.
Мы серьезно начинаем задумываться: а где пройдут главные мероприятия, связанные с пятой годовщиной Крымской весны? Неужели госпожа-единоросска Наталья Маленко будет стоять на главной площади рядом с памятником Ленину? Если так и будет, то так и хочется крикнуть: «А есть ли у нашей главы Симферополя хоть какие-нибудь принципы?»
Сергей Богатыренко,
первый секретарь Крымского рескома КПРФ