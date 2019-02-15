Велено не пущать

В Алуште состоялось выездное заседание Совета министров Республики Крым во главе с С. В. Аксеновым.
Администрация Алушты тщательно подготовилась к предстоящей встрече высоких гостей: были задействованы полиция, боевые собаки-охранники, перекрыты подъезды и выезды. Выездное заседание прошло в Доме творчества «Подмосковье», так как в здании горисполкома с декабря 2018 года идет капитальный ремонт.
Как ни старалась городская администрация не афишировать это событие, но «сарафанное радио» разнесло молву по всему алуштинскому региону.
К участию в заседании были приглашены лишь избранные. Даже не все депутаты городского совета были удостоены этой чести. Участникам заседания рекомендовали задавать по одному вопросу.
У здания Дома творчества «Подмосковье» собралось большое количество людей, желающих задать свои наболевшие вопросы правительству Крыма. Среди них были горожане, но, в основном, – селяне, потерявшие с упразднением сельсоветов возможность решать свои проблемы на местном уровне, а их накопилось огромное множество. Естественно, их не допустили в зал. После того, как собравшиеся напомнили о своих конституционных правах — быть соучастником в жизнедеятельности города — к митингующим вышел заместитель главы администрации Алексей Боярчук. Он предложил собравшимся изложить свои вопросы в письменной форме, пообещав их передать адресатам.
А в это время на заседании рассматривались жизненно важные вопросы городского округа Алушта: ЖКХ (тарифы, водоснабжение и водоотведение, капремонт, управляющие компании и другое), здравоохранение, образование и развитие курортной отрасли. По этим направлениям у жителей накопилось множество вопросов. Но им не дано было быть услышанными на республиканском уровне. А, как известно, на письменные обращения идут сплошные отписки.
Да, зал Дома творчества — маленький, и он не смог бы вместить всех желающих. Нужно было выделить другое помещение, где бы разместились все. В результате, собравшиеся под стенами Дома творчества сочли произошедшее нежеланием местной власти их видеть и слышать, а уж тем более помогать решать их насущные проблемы.
По итогам выездного заседания глава республики остался доволен работой местных властей.
А как же народ..?
Думаю, свое слово он скажет в сентябре 2019 года.
Алла ШАВЕЛЬ,
первый секретарь Алуштинского городского отделения КПРФ