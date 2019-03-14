Уважаемые товарищи! Дорогие крымчане!

Сердечно поздравляю коммунистов, всех жителей нашего солнечного полуострова с 5-й годовщиной воссоединения Крыма и города-героя Севастополя с Россией. Можно смело утверждать, что возвращение и воссоединение Крыма и Севастополя с Российской Федерацией — главное геополитическое событие в новейшей истории России.
Тогда, в марте 2014 года, мы вместе со всеми россиянами переживали нашу дальнейшую крымскую судьбу — или оставаться в националистической Украине, с привкусом нарождающегося неонацизма и неофашизма, или достаточно быстро вернуться под лоно матушки-России. Поддержать крымчан и севастопольцев вышла вся Россия — от Дальнего Востока до Калининграда, от Мурманска до Дагестана.
Мы, крымчане, слышали этот голос поддержки. Воистину мы тогда смотрели в одну строну, да и сердца наши бились воедино.
Пять лет мы вместе с Россией. Многое сделано, но еще больше предстоит сделать. И, прежде всего, в области налаживания правильного хозяйствования и социального обустройства.
А это возможно только при участии всех крымчан, консолидации политического крымского сообщества. Власть Крыма не может говорить только от имени одной политической силы. Налаживание диалога, присутствие во властных структурах — законодательной и исполнительной — залог наших будущих успехов в стабилизации политической, социально-экономической и духовно-нравственной обстановке на полуострове.
Оглядываясь назад, мы понимаем, что наша 23-летняя борьба не была напрасна. Наша борьба была за Россию: за государственный статус русского языка, за русскую советскую историю, за базирование Черноморского флота в Севастополе, за Таможенный союз России, Украины, Белоруссии и Казахстана и так далее.
Проведенный в январе 1991 года под руководством Коммунистической партии всекрымский референдум о статусе Крыма создал правовую основу для проведения мартовского референдума 2014 года, где крымчане сказали: «Быть с Россией!»
Еще раз поздравляю с пятой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, желаю крепкого здоровья и уверенной поступи Крыма в составе Российской Федерации.
С юбилеем, дорогие товарищи!
Крым и Россия — на века!
Наше процветание — вместе с Россией!
Сергей БОГАТЫРЕНКО,
член ЦК КПРФ,
первый секретарь Крымского рескома КПРФ