Комсомол действует

15 апреля в помещении Крымского республиканского отделения Ленинского коммунистического союза молодежи Российской Федерации состоялся вечер памяти, посвященный Владимиру Маяковскому.
Специально оформленная сцена и приглушенный свет зала позволили участникам вечера окунуться в атмосферу революционной лирики. В этот вечер звучали следующие произведения от литераторов столицы Республики:
Лада Регушевская «Парижанка»,
Александр Настасьин «Себе любимому»,
Вероника Гафарова «Я счастлив»,
Влада Акимова «Скрипка и немного нервно»,
Антонина Катасова «Атлантический океан»,
Ксения Заплатинская «Кандидат из партии»,
Арсений Яроша «Левый марш»,
Федор Федоров — отрывок из поэмы «Облако в штанах»,
Евгения Блинчик «Что такое хорошо, что такое плохо»,
Галина Малышева «Грядущие люди».
Вечер напомнил о великих трудах поэта, а его революционные произведения вдохновили на новые свершения.
В честь великого поэта и драматурга названы многие объекты: библиотеки, улицы, пощади, парки, станции метро, кинотеатры, установлены многочисленные памятники. Театры имени Владимира Маяковского находятся в Москве, Норильске, Душанбе.
На поэтическом вечере выступил первый секретарь Крымского республиканского отделения КПРФ Сергей Богатыренко.
ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИ О ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ
В Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара в рамках мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, комсомольцы Республики Крым провели образовательное мероприятие, посвященное Знамени Победы.
Патриотический обучающий проект «Знамя нашей Победы» создан с целью побудить подрастающее поколение изучать историю своей страны и по-настоящему гордиться силой и стойкостью своего народа. Проект был проведен в формате открытых уроков представителями ЛКСМ РФ, ветеранами Великой Отечественной войны.
Первый секретарь Крымского республиканского отделения ЛКСМ РФ Илья Донченко рассказал школьникам о значимости победы, о том, какой ценой досталась она нашим дедам и прадедам.
Самой интересной частью проекта «Знамя нашей Победы» является его практическая часть, где школьники вместе с комсомольцами при помощи трафаретов и специальных средств изготовили собственное Знамя Победы, которое будут использовать на параде в День Победы.
Пресс-служба
КРО ЛКСМ РФ
«ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ» ШАГАЕТ ПО КРЫМУ!
В Республике Крым начались местные отборочные этапы Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов». Отборочные туры уже состоялись в городе-герое Керчи и Джанкойском районе. Керченский конкурс стал самым масштабным за всю историю его проведения в Крыму – на отборочном туре в городе-герое было представлено более 160 работ, в которых приняли участие более 300 конкурсантов. Впервые конкурс прошел в Джанкойском районе, его масштабы были намного скромнее, чем в Керчи, но главное достижение — это то, что было положено начало его проведению на джанкойской земле. Оргкомитет конкурса выражает благодарность представителям местных отделений ВЖС «Надежда России», ВСД «Русский лад» за подготовку и проведение конкурсов в городе Керчи и Джанкойском районе. Мы поздравляем победителей Керченского городского и Джанкойского районного отборочных туров с прохождением на республиканский этап конкурса!
Для Крыма — это пятый, юбилейный, год проведения конкурса в республике, и его география в этом году охватывает все большее количество регионов полуострова. Теперь местные отборочные туры состоятся в следующих городах и районах:
6 мая — Ленинский район (ДК пгт Ленино)
19 мая — Симферопольский район (ДК с. Перово)
25 мая — Симферополь (Университет экономики и управления)
26 мая — Феодосия и Судак (ДК пгт Коктебель)
1 июня — Красноперекопск и Красноперекопский район (ДК с. Ишунь).
В настоящее время рассматривается вопрос о проведении конкурса в г. Евпатории и Кировском районе.
Остальные участники, подавшие заявки на первый отборочный тур из городов и районов, в которых муниципальный отбор не состоится, будут приглашены в Симферополь 25 мая.
Прием заявок заканчивается за 3 дня до проведения отборочного тура.
С Положением конкурса и анкетой участника можно ознакомиться на сайте http://www.zemlya-talantov.ru/
Александр Чернышев,
региональный куратор ВКДиЮТ
«Земля талантов»
в Республике Крым