Мужественный и смелый человек!

Редко, но встречаются на нашей земле люди, которые и в достаточно зрелые годы остаются молоды душой, не теряют оптимизма, интереса к жизни и стараются жить полноценной, насыщенной жизнью, причем даже тогда, когда доводится проходить через испытания, переживать трудности, испытывать физическую боль, порой напоминающую о себе в самый неподходящий час. Хотя, пожалуй, трудно определить – бывают ли они, часы подходящие и всегда желанные? И все же, если человек духовно не сломлен, если он способен быть выше сиюминутных переживаний, если он убежден в своей правоте и способен воспринимать земной путь, во всех его проявлениях, стойко и мужественно, то каждый час, каждый день, год, десятилетие для него всегда будут светлыми и в каждом событии он увидит доброе знамение.
Откровенно говоря, не верится, что ему исполняется 80. Вроде, еще совсем недавно он работал начальником троллейбусного сообщения, протяженностью от железнодорожного вокзала до аэропорта Симферополя, был бессменным членом бюро Центрального райкома и Симферопольского горкома КПУ, активным участником всех важнейших партийных и общественно-политических мероприятий, проходивших в столице Крыма. Такое впечатление, что буквально вчера мы здоровались и общались в помещении Крымского рескома Компартии по проспекту Кирова, 26. Однако с тех пор прошло немало времени. А у времени, как известно, свои законы и правила. Оно никого не обходит своим вниманием. И каждый год, естественно, ускоряет свой разбег…
Владимиру Николаевичу многое пришлось повидать на своем пути. Были трудности и невзгоды, тяготы послевоенного быта и во всех отношениях скромные, но светлые годы взросления и дальнейшего определения жизненных дорог и путей. Были первые огорчения и долгие, непростые размышления о будущем, о том, как следовать по жизни прямо, без извилистых шатаний и вынужденных колебаний. Не раз встречались ему и непорядочные, меркантильные люди. Видел он и откровенное предательство. Пережил он и трагедию развала великой страны. Еще более трудными были и годы разрухи, пришедшие к нам в «лихие 90-е».
И все же светлых и радостных дней у юбиляра было значительно больше. Да и вообще ему посчастливилось пройти хорошую жизненную школу, ставшую надежным фундаментом формирования его как незаурядной личности. Советские вооруженные силы, производственное объединение «Крымтроллейбус», Ленинский комсомол, партийные органы, областной комитет народного контроля, исполнительные органы государственной власти и местного самоуправления воспитали в нем талантливого организатора и управленца. Научили они и самому главному – внимательному, уважительному, чуткому отношению к людям, их проблемам, заботам, предложениям и чаяниям. Слышать своих товарищей, уметь найти нужные слова поддержки, способность выступить арбитром в непростых дискуссиях и партийных спорах Владимир Николаевич демонстрировал и в годы становления Центральной районной и Симферопольской городской партийных организаций Компартии Украины, в то самое непростое время для вновь возрожденной партии, требовавшей предельной собранности, исключительной внимательности, умения твердо отстаивать свои убеждения. Прислушивались и верили ему коммунисты и тогда, когда он долгие годы был секретарем крупнейшей партийной организации № 1 Симферополя. Имеет важное значение веское партийное слово ветерана В. Забело и в наши дни. Его знания и опыт по-прежнему востребованы.
К выполнению своих комсомольских и партийных обязанностей Владимир Николаевич относился всегда исключительно ответственно. Ему все эти годы был чужд формализм. Он никогда не воспринимал бездумных шаблонов и напускного, не на чем не основанного рвения. Каждый вопрос, любое дело, будь то подготовка к очередному собранию или проведение отчетно-выборной кампании в районной парторганизации, для В.Н. Забело становились событием. И каждое из них он пропускал через свое сердце. Потому-то и результатов ему удавалось достигать значительных, впечатляющих. При этом, он никогда не искал славы, не гнался за должностями, почестями, наградами. Они же, впрочем, находили его сами, тогда, когда были на то соответствующие основания. Удивительная скромность, взвешенность суждений, высокая самокритичность были и продолжают оставаться его неизменными спутниками. Эти качества всегда помогали ему и в непростых ситуациях, с которыми он не раз сталкивался и на производстве, и в общественно-политической работе. Потому-то Владимир Николаевич всегда и чувствовал себя уверенно, что умел находить правильные решения, так как сам жил и трудился честно, по-коммунистически, ставя интересы дела на передний план.
Не раз приходилось видеть, как В.Н. Забело встречали товарищи по комсомольской юности, по работе в партийных органах. Для них он навсегда останется тем Владимиром, или ласково и любя – Володей, комсомольским вожаком, первым секретарем Киевского райкома комсомола г. Симферополя, с которым они вместе работали, созидали, поднимали молодежь на новые свершения. Сколько добрых воспоминаний осталось у них, товарищей и друзей по жизни и работе. Многое может рассказать и юбиляр, хотя о себе рассказывать он не любит, до сих пор скромность и тактичность его в этом отношении сдерживают. И все же бывают отступления от им самим установленных правил. Радость встреч, особенно в дни образования ВЛКСМ и Великого Октября, способствуют тому, что он обращается к своей памяти. Памяти, кстати, уникальной, способной с предельной точностью воспроизводить порой самые мельчайшие подробности того или иного события, произошедшего даже пятьдесят и более лет назад.
Коммунист с 1961 года, Владимир Николаевич Забело не мыслит себя вне партии, без участия в ее деятельности, без общественной работы как таковой, без связи с товарищами, без внимательного изучения партийных документов и СМИ. Его сердце и рука всегда на пульсе той беспокойной жизни нашей партии, через которую он и сам прошел достойно, с высоко поднятой головой.
В этом строгом следовании по долгому пути правды и служения высоким идеалам юбиляру помогает его семья. Семья исключительно советская, коммунистическая. Супруга – Светлана Брониславовна, дочь – Ирина Владимировна не просто единомышленники Владимира Николаевича. Для них его дело, его вера также близки, так, как и они люди активной социальной позиции, люди не безразличные, а искренне переживающие и стремящиеся помочь, быть рядом с теми, с кем он шагает в одном строю без малого шесть десятков лет.
Умение быть самим собой, отвращение к лжи, бесчестию, корысти, филистерству, демагогии, угодничеству многого стоят. Это тот багаж, с которым одновременно идти по жизни очень легко и необычайно трудно. Но эта тяжесть, тем не менее, не угнетает, не способствует упадку духовных сил и настроения. Удивительно и то, что с годами В. Забело не растерял его, не оставил где-то на полпути. Наверное, в этом и заключается человеческое счастье. Счастье жить честно, во имя высоких целей, стремлений и задач. И повстречав его однажды, Владимир Николаевич с ним расставаться не намерен и впредь. Лишь бы здоровье не подводило…
Пускай же, дорогой Владимир Николаевич, все доброе и светлое, что было и есть в настоящем, Вас никогда не покидают. Живите долго и счастливо. Оставайтесь таким же жизнелюбом и оптимистом, глубоко порядочным, высоконравственным, убежденным человеком и гражданином. Впрочем, другим мы Вас и не представляем. Радуйте всех нас своей улыбкой, проникновенным взглядом, товарищеским словом. Высоким словом правды, словом созидания.
Руслан Семяшкин,
член Крымского рескома КПРФ