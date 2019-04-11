Начальник культуры Крыма в шоке от увиденного...

В конце прошлой недели в преддверии празднования 75-летия освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков председатель Комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Нина Пермякова посетила Симферопольский район с рабочим визитом, в ходе которого она ознакомилась с состоянием памятников, связанных с Великой Отечественной войной.
Да, конечно, можно и нужно в этом винить местные органы власти. Но если разобраться более глубже в этом вопросе, то, в первую очередь, всплывет вопрос отсутствия какой-либо политики в вопросах сохранения культурного наследия в нашей республике в целом: это и вопрос принадлежности памятников, их финансирования и т. д.
Но хотелось бы напомнить Нине Петровне, что одной поездкой накануне юбилейной годовщины все эти вопросы не решить. У Вас было целых пять лет, чтобы детально вникнуть в эти проблемы и планомерно их решить вместе с органами местного самоуправления. К сожалению, Нина Петровна, такую удручающую картину мы можем наблюдать повсеместно и по всему Крыму. Далеко Вам ездить не надо. Посетите хотя бы вполне забытые и заброшенные памятные места, что расположены в городе Симферополе или в селе Маленьком того же Симферопольского района. А дальше почитайте наш материал «Освобождение» по-белогорски» (№6 от 27.03.2019г.). Докладываем Вам, что до сих пор нет реакции ни возглавляемого Вами Комитета, ни белогорских руководителей-единороссов.
Случается и другое. В прошедшую субботу мы посетили мемориальный комплекс, где захоронены партизаны и мирные жители города Старый Крым. Местная городская власть взялась за капитальный ремонт обелиска, поручив эти работы случайной строительной бригаде, при этом позабыв согласовать этот ремонт с государственным комитетом по охране культурного наследия Республики Крым, так как данный объект культурного наследия находится на учете (№595, решение Крымского облисполкома от 05.09.1969г.). Это обратная сторона ответственности местных органов власти к своему культурному наследию. В то же время и Ваша зона ответственности как депутата и руководителя соответствующего Комитета Госсовета.
Уныло и печально, госпожа начальник от культуры Нина Петровна Пермякова. Поезжайте-ка Вы лучше в свою Евпаторию и возвращайтесь на свое прежнее место работы — там, кажется, получалось у Вас лучше.
А мы в свою очередь сделаем запрос в Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым о правомерных действиях руководителей города Старый Крым по «приведению в порядок» самого дорогого и священного символа этого города.
ОБРАЩЕНИЕ
Председателю Государственного
комитета по охране культурного наследия
Республики Крым
Ефимову С. А.
Уважаемый Сергей Алексеевич!
В городе Старый Крым полным ходом идет капитальный ремонт памятника регионального значения — мемориального комплекса, где захоронены партизаны и мирные жители города Старый Крым (№595, решение Крымского облисполкома от 05.09.1969 г.). При встрече с рабочими, ведущими ремонт на обелиске, ими было сказано, что работы они выполняют по личному указанию главы администрации города Старый Крым Г. Ш. Балабанова. Он распорядился, чтобы они заново заштукатурили обелиск, проклеили и побелили его. В этом разговоре также выяснилось, что выполнение ремонтных работ на памятнике не были согласованы с органами культурного наследия. Напомним, что данный обелиск выполнен из инкерманского камня и требует только специальной шлифовки для того, чтобы привести его в надлежащий вид.
На наш взгляд, налицо нарушение закона Республики Крым от 11 сентября 2014 года №68-ЗРК «Об объектах культурного наследия в Республике Крым», а также Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.
Скорее всего, в срочном ремонте данного объекта видится нецелевое использование бюджетных средств, при этом никем не контролируемое.
Прошу Вас, уважаемый Сергей Алексеевич, дать оценку действиям главы администрации города Старый Крым, принять соответствующую меру, согласно законодательству, и проинформировать меня и жителей города о принятых Вами решениях.
Первый секретарь Крымского рескома КПРФ,
помощник депутата Государственной Думы ФС РФ,
С. В. БОГАТЫРЕНКО
ОБРАЩЕНИЕ
Главе Симферопольской
городской администрации
Маленко Н. Ф.
Уважаемая Наталья Федоровна!
Из надежных источников мне стало известно, что в городском Детском парке некоторые Ваши подчиненные лоббируют установку всевозможных нестационарных торговых объектов для продажи мороженого, сладкой ваты и т. д. Все это было бы не странно, если бы не место для их размещения — Аллея пионеров-героев. Большего кощунства и цинизма не придумаешь. И это в год 75-летия освобождения города Симферополя от немецко-фашистских захватчиков.
Считаю, что такого допустить нельзя.
Одновременно обращаю Ваше внимание, что установленные бюсты пионерам-героям нуждаются в текущем ремонте (отбиты носы, недостойные рисунки и т. д.). Думаю, что городские власти сделают все, чтобы Аллея юных героев всегда находилась в надлежащем виде и охранялась.
С уважением,
первый секретарь Крымского рескома КПРФ,
помощник депутата Государственной Думы ФС РФ
С. В. БОГАТЫРЕНКО