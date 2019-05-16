Красное Знамя вновь над Крымом

100 лет назад части Красной Армии, вытеснив с полуострова белогвардейцев и англо-французских интервентов, заняли Крым. Крым вновь стал советским в составе РСФСР.
Пережив немецкую оккупацию и англо-французскую интервенцию, набиравшая мощь Красная Армия в конце апреля 1919 года начала наступательную операцию и к 1 мая освободила Крым — кроме Керченского полуострова, который находился под контролем белогвардейцев.
Срочно была созвана Крымская областная конференция РКП(б), которая работала 28 — 29 апреля в Симферополе. Центральный комитет направил для участия в партийной конференции тт. Л. Б. Каменева, М.К. Муранова, К. Е. Ворошилова, Ю.П. Гавена, А. Джигенти и видного турецкого коммуниста М. Субхи.
Партийная конференция предложила образовать Крымскую Социалистическую Советскую Республику на автономных началах и по территориальному принципу в составе РСФСР. Было образовано Временное Рабоче-Крестьянское правительство КССР. В состав правительства вошли временно председательствующий Д.И. Ульянов, Ю. П. Гавен, С. М. Меметов, И. Арабский, П. Е. Дыбенко, И.А. Назукин, С. Д. Давыдов-Вульфсон, С.И. Идрисов, И. М. Полонский, Я. Ф. Городецкий, А. А. Боданинский, И. К. Фирдевс. 6 мая 1919 года крымское советское правительство изложило свою экономическую программу: национализацию важнейших отраслей промышленности, курортов, конфискацию помещичьих и монастырских хозяйств и передачу их крестьянам.
Необходимо отметить и социальную направленность деятельности правительства во главе с Д. И. Ульяновым. Так, например, все дверцы южного побережья были переданы под санатории для воинов Красной Армии, рабочих и крестьян. В Таврическом университете предполагалось открыть два новых факультета — педагогический и восточный. По просьбе М. П. Чеховой дом писателя А. П. Чехова в Ялте был взят под охрану государством.
Государственный статус получил Крымский заповедник, был открыт государственный архив. Разрабатывались новые учебные планы для школ, открывались избы-читальни, клубы для красноармейцев, рабочих и крестьян.
Судьба Крымской республики была вновь трагичной. Она просуществовала всего 75 дней. В начале июня 1919 года Крым оккупировали боевики генерала Деникина.
Только в ноябре 1920 года Красное Знамя вновь засияет над полуостровом. Доблестная Красная Армия окончательно освободит Крым от завоевателей и боевиков. Под Красным Знаменем Крым будет успешно развиваться как Социалистическая Республика в составе РСФР.
Сергей НЕБОЛЬСИН