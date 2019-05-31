Поиск по газете

пятница, 31 мая 2019 г.

На волне добра


Комсомол Крыма принял участие в «Пикнике добра».
Комсомол Крыма уже стал постоянным участником благотворительного события «Пикник добра», организатором которого стала некоммерческая организация «Добро мира — волонтеры Крыма».
Комсомольцы предоставили жителям Симферополя многогранный досуг. В рамках масштабного фестиваля комсомольцы устроили выставку работ участников проекта «Инклюзив.ру» —людей с ограничениями в здоровье, но не ограниченными возможностями в амбициях и творческих способностях.

Молодежь веселила гостей мастер-классами по живописи и созданию украшений. Также у нас была спортивная площадка, где каждый желающий мог проверить свою физическую форму и посоревноваться с другими.
Комсомолец Руслан Киевский провел мастер-класс по журналистике, в ходе которого делился секретами успеха в данном ремесле.
Кроме этого, комсомол Крыма выступил на образовательной площадке вместе со всеми как член Ассоциации философских кружков.
Крымские комсомольцы поблагодарили всех, кто пришел поделиться своими положительными эмоциями, а также выразили благодарность некоммерческой организации «Добро мира — волонтеры Крыма» за такой полезный праздник для детей и взрослых!


Пресс-служба Крымского рескома ЛКСМ РФ