На волне добра

Комсомол Крыма принял участие в «Пикнике добра».
Комсомольцы предоставили жителям Симферополя многогранный досуг. В рамках масштабного фестиваля комсомольцы устроили выставку работ участников проекта «Инклюзив.ру» —людей с ограничениями в здоровье, но не ограниченными возможностями в амбициях и творческих способностях.
Комсомолец Руслан Киевский провел мастер-класс по журналистике, в ходе которого делился секретами успеха в данном ремесле.
Кроме этого, комсомол Крыма выступил на образовательной площадке вместе со всеми как член Ассоциации философских кружков.
Крымские комсомольцы поблагодарили всех, кто пришел поделиться своими положительными эмоциями, а также выразили благодарность некоммерческой организации «Добро мира — волонтеры Крыма» за такой полезный праздник для детей и взрослых!
Пресс-служба Крымского рескома ЛКСМ РФ