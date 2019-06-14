«Главу администрации белогорского района — в ОТСТАВКУ!»

12 июня состоялась рабочая поездка первого секретаря Крымского рескома КПРФ Сергея Васильевича Богатыренко и секретаря Крымского рескома партии Валерия Васильевича Лаврова в село Зеленогорское Белогорского района, где уже в течение четырех лет районные власти не в состоянии сдать в эксплуатацию объект Федеральной целевой программы — среднюю школу. На встречу пришли преподаватели школы и родители школьников, которые опасаются, что школа так и останется недостроем и уже никогда не откроет свои двери для учащихся.
Насытившись двумя годами такой «учебы», школьники Зеленогорской школы записали видеообращение к Президенту РФ с просьбой о спасении их учебного учреждения. После этого в село Зеленогорское с неофициальным визитом пожаловали заместитель председателя Совета министров РК Евгений Кабанов и глава администрации Белогорского района Галина Перелович. Родители, случайно узнав о приезде высокопоставленных гостей, ожидали их около школы. Вышедшая из комфортабельной машины иностранного производства госпожа Перелович вместо того, чтобы поприветствовать собравшихся, бросила в их сторону дерзкую фразу: «А этих кто сюда позвал?!» и прошла мимо. Вместе с зампредом она лично прошлась по коридорам Зеленогорской школы, осмотрела проведенные ремонтные работы и затем, выйдя из школы, молча прошла мимо ожидающих ее родителей, села в свой элитный автомобиль и уехала. Тогда по просьбе родителей свой комментарий оставил зампред Совета министров РК Евгений Кабанов, пообещав родителям, что учебный процесс в Зеленогорской школе полноценно начнется в конце 2020 года.
Но и это заявление высокого чиновника оказалось сомнительным. Чуть позже на имя родителей поступил официальный ответ за подписью заместителя главы Белогорской районной администрации А. П. Пирогова, где говорится о том, что «дата сдачи объекта в эксплуатацию определена на декабрь 2021 года».
Педагоги и родители перестали верить пустым заявлениям со стороны действующей власти. В сложившейся ситуации они были вынуждены обратиться за помощью к первому секретарю Крымского рескома КПРФ, помощнику депутата Государственной Думы ФС РФ Сергею Васильевичу Богатыренко. Ознакомившись с проблемой школы на месте, побеседовав с инициативной группой, Сергей Богатыренко признал, что вся ответственность по замораживанию капитального строительства школы лежит на местных властях и, в частности, на главе Белогорской районной администрации единоросске Г. Я. Перелович, заместителе главы администрации единороссе А. П. Пирогове, а также на депутатах от «Единой России» сельского совета и ее главы С. И. Федорцовой, которые напрямую способствовали срыву и закрытию школьного объекта. «За такие действия, а лучше сказать бездействие, чиновники должны немедленно уйти в отставку и понести заслуженное наказание», — резюмировал Сергей Васильевич. Первый секретарь Крымского рескома поблагодарил педагогический коллектив школы, родителей, всю инициативную группу, которые на протяжении целого года ведут самоотверженную борьбу с бюрократией, зарвавшимся чиновничеством, которым безразличны судьба некогда славной Зеленогорской школы и будущее детей.
Педагоги, родители и представители инициативной группы в свою очередь поблагодарили Сергея Васильевича Богатыренко за внимание к их общей проблеме и письменно обратились к Председателю ЦК КПРФ, руководителю фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ Геннадию Андреевичу Зюганову с просьбой помочь как можно скорее достроить их школу.
P.S. Стало известно, что глава Белогорской районной администрации Перелович собирается 18 июня провести собрание с педагогами и родителями учащихся Зеленогорской средней школы. Известна и предварительная повестка данного собрания — создать более комфортные условия для зеленогорских учащихся в Ароматненской школе. Какой цинизм! Разве ей не хватает двух публикаций в ведущих российских и крымских СМИ, видеообращения детей «Я хочу учиться в родной школе!», чтобы завершить реконструкцию Зеленогорской школы. Она, видите ли, собирается беседовать об улучшении условий обучения в Ароматненской школе, и не более. В отставку, госпожа Перелович! Достраивать школу будем без вас и мы этого добьемся!
Редакция газеты «Коммунист Крыма» будет следить за ходом реконструкции Зеленогорской школы и своевременно информировать общественность.
Валерий ЛАВРОВ,
фото Алены ТАРАНЕНКО