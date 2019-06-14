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пятница, 14 июня 2019 г.

«Главу администрации белогорского района — в ОТСТАВКУ!»


12 июня состоялась рабочая поездка первого секретаря Крымского рескома КПРФ Сергея Васильевича Богатыренко и секретаря Крымского рескома партии Валерия Васильевича Лаврова в село Зеленогорское Белогорского района, где уже в течение четырех лет районные власти не в состоянии сдать в эксплуатацию объект Федеральной целевой программы — среднюю школу. На встречу пришли преподаватели школы и родители школьников, которые опасаются, что школа так и останется недостроем и уже никогда не откроет свои двери для учащихся.
Ученики начальной школы (1 - 4 классы) временно обучаются на базе местного МБДОУ детского сада «Чебурашка», тем самым создав искусственную очередь в это дошкольное учреждение (30 детей). Школьники средних и старших классов вынуждены ежедневно ездить в школу соседнего села Ароматное. Школьный автобус, техническое состояние которого оставляет желать лучшего, забирает детей в 6.50 утра и везет в Ароматное, где в 7.30 начинаются занятия. Все дети учатся в одну смену. Стоит отметить, что маршрут школьного автобуса пролегает через санитарную зону работающего карьера, где постоянно происходят взрывы, ездят грузовые машины. Настоящим испытанием для детей стала грунтовая дорога со сплошными выбоинами и кочками, по которой очень сложно добираться даже в летний период, а что говорить о межсезонье или зимнем период — грязь и огромные лужи порой становятся непреодолимым препятствием для школьного автобуса. В школе села Ароматное для детей нет горячего питания, а в буфете продают только хлебобулочные изделия. Учащиеся жалуются на постоянную усталость от дороги, у многих снизилась успеваемость, а из-за отсутствия нормального питания некоторые дети имеют проблемы со здоровьем. Более того, если учащиеся Ароматненской школы пользуются кабинетной системой, то дети Зеленогорской школы вынуждены ютиться в одном кабинете. Для них даже закрыты спортивный зал и стадион. Их уроки физкультуры, если позволяют погодные условия, проходят под открытым небом на асфальтовой пришкольной площадке. А в межсезонье — в коридорах школы. Ни о каком качестве образовательного процесса говорить не приходится.




Насытившись двумя годами такой «учебы», школьники Зеленогорской школы записали видеообращение к Президенту РФ с просьбой о спасении их учебного учреждения. После этого в село Зеленогорское с неофициальным визитом пожаловали заместитель председателя Совета министров РК Евгений Кабанов и глава администрации Белогорского района Галина Перелович. Родители, случайно узнав о приезде высокопоставленных гостей, ожидали их около школы. Вышедшая из комфортабельной машины иностранного производства госпожа Перелович вместо того, чтобы поприветствовать собравшихся, бросила в их сторону дерзкую фразу: «А этих кто сюда позвал?!» и прошла мимо. Вместе с зампредом она лично прошлась по коридорам Зеленогорской школы, осмотрела проведенные ремонтные работы и затем, выйдя из школы, молча прошла мимо ожидающих ее родителей, села в свой элитный автомобиль и уехала. Тогда по просьбе родителей свой комментарий оставил зампред Совета министров РК Евгений Кабанов, пообещав родителям, что учебный процесс в Зеленогорской школе полноценно начнется в конце 2020 года.
Но и это заявление высокого чиновника оказалось сомнительным. Чуть позже на имя родителей поступил официальный ответ за подписью заместителя главы Белогорской районной администрации А. П. Пирогова, где говорится о том, что «дата сдачи объекта в эксплуатацию определена на декабрь 2021 года».
Педагоги и родители перестали верить пустым заявлениям со стороны действующей власти. В сложившейся ситуации они были вынуждены обратиться за помощью к первому секретарю Крымского рескома КПРФ, помощнику депутата Государственной Думы ФС РФ Сергею Васильевичу Богатыренко. Ознакомившись с проблемой школы на месте, побеседовав с инициативной группой, Сергей Богатыренко признал, что вся ответственность по замораживанию капитального строительства школы лежит на местных властях и, в частности, на главе Белогорской районной администрации единоросске Г. Я. Перелович, заместителе главы администрации единороссе А. П. Пирогове, а также на депутатах от «Единой России» сельского совета и ее главы С. И. Федорцовой, которые напрямую способствовали срыву и закрытию школьного объекта. «За такие действия, а лучше сказать бездействие, чиновники должны немедленно уйти в отставку и понести заслуженное наказание», — резюмировал Сергей Васильевич. Первый секретарь Крымского рескома поблагодарил педагогический коллектив школы, родителей, всю инициативную группу, которые на протяжении целого года ведут самоотверженную борьбу с бюрократией, зарвавшимся чиновничеством, которым безразличны судьба некогда славной Зеленогорской школы и будущее детей.
Педагоги, родители и представители инициативной группы в свою очередь поблагодарили Сергея Васильевича Богатыренко за внимание к их общей проблеме и письменно обратились к Председателю ЦК КПРФ, руководителю фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ Геннадию Андреевичу Зюганову с просьбой помочь как можно скорее достроить их школу.


P.S. Стало известно, что глава Белогорской районной администрации Перелович собирается 18 июня провести собрание с педагогами и родителями учащихся Зеленогорской средней школы. Известна и предварительная повестка данного собрания — создать более комфортные условия для зеленогорских учащихся в Ароматненской школе. Какой цинизм! Разве ей не хватает двух публикаций в ведущих российских и крымских СМИ, видеообращения детей «Я хочу учиться в родной школе!», чтобы завершить реконструкцию Зеленогорской школы. Она, видите ли, собирается беседовать об улучшении условий обучения в Ароматненской школе, и не более. В отставку, госпожа Перелович! Достраивать школу будем без вас и мы этого добьемся!
Редакция газеты «Коммунист Крыма» будет следить за ходом реконструкции Зеленогорской школы и своевременно информировать общественность.


Валерий ЛАВРОВ,
фото Алены ТАРАНЕНКО