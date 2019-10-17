В Солнечном коммунисты помогли восстановить ФАП

Уже в конце октября в селе Солнечном Симферопольского района возобновит работу местный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который долгие четыре года не функционировал. И все благодаря инициативной группе сельчан, в которую вошли в том числе коммунисты. Корреспондент газеты «Коммунист Крыма» попросил члена партии, местную жительницу Валентину Васильевну Белякову рассказать о проделанной работе.
«Я вместе с товарищами, — продолжает Валентина Васильевна, — Андреем Парфенчиковым и Виталием Радковским 17 сентября была на приеме у министра, где рассказала о неработающем ФАПе, подтвердив это обращением от жителей нашего села с подписями. Также предоставила ответ от Министерства здравоохранения, в котором содержалась недостоверная информация о том, что ФАП работает с 1 августа этого года. Министр выслушал, тут же позвонил главврачу Симферопольской центральной районной клинической больницы и попросил его приехать в наше село и разобраться с наболевшим вопросом. Через некоторое время он приехал к нам в Солнечное. Мы собрались у здания неработающего ФАПа. Ему открыли здание и показали, в каком ужасном состоянии находятся все помещения. Главврач районной больницы отметил, что здание скорее бы подошло для целой амбулатории, потому как помещения очень просторные, общая квадратура составляет 185 квадратных метров. После осмотра он пообещал нам, что ФАП будет работать. Я, в свою очередь, предложила, чтобы нам оставили ключи от здания, потому как нужно было сделать генеральную уборку. Но одной уборкой мы не обошлись. У нас постепенно сложилась инициативная группа, которая единогласно поддержала решение о том, чтобы сделать косметический ремонт».
У Валентины Васильевны нашлись надежные и верные помощницы, которые вместе с ней ежедневно после работы в вечернее время штукатурили, красили, намывали помещения ФАПа, не видевшие ремонта с 70-х годов. В итоге за три недели удалось отремонтировать два кабинета, холл, туалет и сделать некоторые фасадные работы. За счет финансовой поддержки Симферопольской центральной районной клинической больницы, на балансе которой находится ФАП, в здании подлатали трубы, поставили отопительный котел, поменяли выключатели и розетки, завезли некоторую мебель, в ближайшее время в ФАПе должен появиться интернет.
«Приятно смотреть на итог нашей совместной работы, — говорит Валентина Васильевна, — мы очень ждем, когда к нам приедет фельдшер. Правда, пока он будет приезжать на три часа два раза в неделю, но до тех пор, пока не решится вопрос с жильем».
Кроме того, со слов Валентины Васильевны, в Солнечном в скором времени откроется партийное отделение КПРФ.
«Очень много звонков мне поступило после выборов, — говорит женщина, — от людей, которые желают вступить в ряды нашей партии. Это тоже не может не радовать. И это в очередной раз доказывает, что наша работа важна, нужна и видна на конкретных примерах!»
P.S. Выражается большая благодарность Ольге Смолий, Николаю Аузяку, Валентине Беляковой, Людмиле Литвиненко, Людмиле Репняк, Инне Кирпоте, Зинаиде Ивановой, Антону Лукьяненко, Андрею Парфенчикову, Виталию Радковскому и всем жителям села Солнечного, которые принимали активное участие в восстановлении фельдшерско-акушерского пункта.
Подготовила
Алена ТАРАНЕНКО,
фото предоставили
жители села Солнечного