В Ботаническом саду КФУ имени В. И. Вернадского состоялась торжественная церемония открытия мемориального знака, восстановленного в память о группе подпольщиков «Сокол», действовавших в Симферополе в годы Великой Отечественной войны. В церемонии открытия приняли участие депутат Государственного Совета Республики Крым, главный редактор газеты «Коммунист Крыма» Валерий Васильевич Лавров, член Крымского рескома КПРФ Александр Иванович Чернышев, а также коллектив Крымского академического русского драматического театра имени Горького, сотрудники Ботанического сада, представители крымских СМИ.
Депутат Государственного Совета Республики Крым Валерий Васильевич Лавров:
«Я тоже воспитанник филологического факультета, который располагается в парке «Салгирка». Будучи студентом, мне приходилось ежегодно участвовать в различных субботниках по благоустройству и озеленению парка. Но наш труд был перечеркнут в 90-е годы, когда парк стал ничейным и постепенно приходил в упадок. Только с приходом Николая Васильевича Багрова парк стал восстанавливаться. Я, будучи его помощником, непосредственно участвовал в возрождении парка как Ботанического сада. На территории сада не хватает еще много табличек. К примеру, центральная аллея, которая ведет от факультета к главному корпусу, носила имя «XXIV съезда КПСС», о чем тогда свидетельствовала мемориальная табличка на этой аллее.
Мы благодарны коллективу русского театра, который выступил инициатором восстановления мемориальной таблички. Вы всегда заставляете помнить всех нас об отважных героях. По инициативе нашей партии группа наших товарищей во главе с Вячеславом Романовичем Захаровым работает над тем, чтобы представить героев группы «Сокол» к правительственным наградам (посмертно).
Пусть вечно дух наших соколят витает над этим прекрасным парком, а мы, проходя мимо, будем кланяться и помнить наших героев».
«ЗНАКОМЫЙ ВАШ СЕРГЕЙ ЕСЕНИН»
Под таким названием открылась выставка в Крымском этнографическом музее из фондов Государственного музея-заповедника поэта. В церемонии открытия принял участие депутат Государственного Совета РК, секретарь Крымского рескома КПРФ Валерий Лавров.
В своем выступлении Валерий Васильевич напомнил собравшимся о крымских страницах Сергея Есенина. Точно известно, по крайней мере, о двух поездках поэта в Крым: 1914 и 1916 годы. В Крыму творчество Сергея Есенина было хорошо известно. Вместе со всей страной крымчане оплакивали внезапную смерть поэта. По этому поводу в здании «Политпросвет», что располагалось на улице Пушкина, 1 января 1927 года состоялся вечер памяти, в котором приняли участие студенты и преподаватели Крымского педагогического им. М.В. Фрунзе, актеры драматического театра, работники школ, музеев и библиотек. Тогда с докладом выступил директор пединститута Сергей Бобрышев. На этом же вечере звучали стихи Сергея Есенина. В газете «Красный Крым» был напечатан доклад Сергея Бобрышева и сам сценарий памятного вечера. Валерий Васильевич Лавров подарил директору Государственного музея-заповедника С. Есенина Борису Игоревичу Иогансону копии документов о крымском памятном вечере.
Пресс-служба
Крымского рескома КПРФ