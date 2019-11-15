Непобедимая и легендарная

С этой армией связаны многие наши победы на фронтах гражданской войны. Она была создана 19 ноября 1919 года приказом Реввоенсовета Южного фронта по постановлению Реввоенсовета Республики от 17 ноября 1919 года на базе 1-ого конного корпуса С. М. Буденного. Бойцы 1-й Конной армии самоотверженно сражались с врагами Октябрьской революции, проявляли массовый героизм и мужество. В состав армии наряду с кавалерийскими соединениями входили бронепоезда, авиагруппа и другие формирования.
В связи с наступлением белопольских войск 1-я Конная армия по указанию Ленина была переброшена с Северного Кавказа на Правобережную Украину. 5 июня 1920 года армия прорвала оборону противника и вышла в глубокий тыл его Киевской группировки. 7 июня освободила Житомир и Бердичев, углубившись в тылы белопольских войск на 120-140 километров. Развивая наступление, формировала реки Случь, Горынь, Стырь, Западный Буг, овладела городами Новгород-Волынский, Острог, Радзивиллов, Ровно, Дубно, Броды.
Немалый вклад внесла армия в разгроме Врангеля. Переброшенная в октябре 1920 года на юг, она участвовала в контрнаступлении Южного фронта 1920 года в Северной Таврии, а затем принимала участие в освобождении Крыма, в Перекопско-Чонгарской операции того же года. 1-я Конная армия вместе с другими частями советских войск 13 ноября 1920 года вступила в город Симферополь, а 15 ноября 1920 года совместно с 51-й стрелковой дивизией освободила город Севастополь. В конце 1920 года — начале 1921 года вела бои с бандами на Левобережной Украине и Северном Кавказе.
1-я Конная армия покрыла себя неувядаемой славой на полях гражданской войны. Сотни командиров и бойцов 1-й Конной армии были награждены орденом Красного Знамени. В ее рядах были воспитаны многие командиры, ставшие впоследствии видными военачальниками. Среди них С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов, О. И. Городовиков, С. К. Тимошенко, И.В. Тюленев, И. Р. Апанасенко, А. А. Гречко, А. В. Хрулев и другие.
Революционное мужество и отвага личного состава 1-й Конной армии остались примером для многих поколений защитников социалистической Родины.
Председатель Совета Крымской
республиканской
организации инвалидов
войны, Вооруженных Сил,
участников боевых
действий,
член рескома КПРФ,
полковник в отставке
Ю. М. Осипенко