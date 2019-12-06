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пятница, 6 декабря 2019 г.

Защитить работников завода «Титан»!


В ходе очередной сессии Госсовета Республики Крым депутат-коммунист Илья Донченко озвучил наболевший вопрос работников завода «Титан» в городе Армянске о задолженности денежных выплат за сверхурочную работу.
«Ко мне, как к депутату Государственного совета Республики Крым, обратились работники завода «Титан» в городе Армянске. В данный момент на заводе сложилась неблагоприятная ситуация с выплатами по оплате труда сверхустановленной нормы. Напомню, что согласно статьи 152 Трудового кодекса Российской Федерации, сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. Но, несмотря на требования Трудового законодательства и коллективного договора, с 2015 года оплата за сверхустановленную норму на вышеуказанном предприятии не производится. Как сообщили мне работники завода, в данный момент в органы прокуратуры по этому вопросу обратилось более 500 человек, а в инспекцию по труду — более 300 человек. Инспекция по труду Республики Крым уже провела проверку по данному факту и подтвердила нарушение статьи 152 Трудового кодекса РФ с 2015 года. Однако вынесенные предписания по устранению нарушения законодательства руководством завода «Титан» не выполняются. Органы прокуратуры также подтвердили факт нарушения оплаты труда со стороны работодателя. По результатам проверки в адрес генерального директора завода еще 12 сентября этого года было внесено представление об устранении нарушения закона с требованием о производстве расчета часов сверхурочной работы, а также выплате денежных средств, причитающихся за переработку с 2014 года по настоящее время в соответствии с требованиями трудового законодательства. Однако на сегодняшний день нарушения закона не устранены».
Завершая выступление, Илья Донченко обратился к руководству прокуратуры Республики Крым и Министерства труда и социальной защиты РК с просьбой взять под личный контроль данный вопрос и принять все необходимые меры по устранению нарушения законодательства.


Пресс-служба Крымского рескома КПРФ