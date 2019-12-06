Защитить работников завода «Титан»!

В ходе очередной
сессии Госсовета Республики Крым
депутат-коммунист Илья Донченко озвучил
наболевший вопрос работников завода
«Титан» в городе Армянске о задолженности
денежных выплат за сверхурочную работу.
«Ко мне, как к депутату
Государственного совета Республики
Крым, обратились работники завода
«Титан» в городе Армянске. В данный
момент на заводе сложилась неблагоприятная
ситуация с выплатами по оплате труда
сверхустановленной нормы. Напомню, что
согласно статьи 152 Трудового кодекса
Российской Федерации, сверхурочная
работа оплачивается за первые два часа
работы не менее чем в полуторном размере,
за последующие часы — не менее чем в
двойном размере. Но, несмотря на требования
Трудового законодательства и коллективного
договора, с 2015 года оплата за
сверхустановленную норму на вышеуказанном
предприятии не производится. Как сообщили
мне работники завода, в данный момент
в органы прокуратуры по этому вопросу
обратилось более 500 человек, а в инспекцию
по труду — более 300 человек. Инспекция
по труду Республики Крым уже провела
проверку по данному факту и подтвердила
нарушение статьи 152 Трудового кодекса
РФ с 2015 года. Однако вынесенные предписания
по устранению нарушения законодательства
руководством завода «Титан» не
выполняются. Органы прокуратуры также
подтвердили факт нарушения оплаты труда
со стороны работодателя. По результатам
проверки в адрес генерального директора
завода еще 12 сентября этого года было
внесено представление об устранении
нарушения закона с требованием о
производстве расчета часов сверхурочной
работы, а также выплате денежных средств,
причитающихся за переработку с 2014 года
по настоящее время в соответствии с
требованиями трудового законодательства.
Однако на сегодняшний день нарушения
закона не устранены».
Завершая выступление,
Илья Донченко обратился к руководству
прокуратуры Республики Крым и Министерства
труда и социальной защиты РК с просьбой
взять под личный контроль данный вопрос
и принять все необходимые меры по
устранению нарушения законодательства.
Пресс-служба
Крымского рескома КПРФ