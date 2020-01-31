Власти Евпатории пошли другим путем...

"Дело в классе, а не в лицах... Никакая смена лиц ничего изменить не в состоянии, пока не сменились классы, стоящие у власти".
(В. И. Ленин. Газета "Правда", №37, 4 мая (21 апреля) 1917 г.).
Пока жители и гости курорта Евпатория отмечали новогодние праздники, неизвестные вандалы уничтожили в парке имени Франко памятник В.И. Ленину. В украинский период Крыма парк был заброшен, и скульптура вождя начала разрушаться. Представители общественности не раз обращались к администрации с просьбой отреставрировать монумент.
Мы попросили прокомментировать данную ситуацию крымских депутатов от КПРФ.
Сергей Богатыренко:
Разрушение памятника В.И. Ленину в Евпатории − это вопиющий факт вандализма и слабоумия тех лиц, которые его уничтожили, и тех, кто за этим стоит. Лично я считаю, что это местные чиновники Евпатории. Не думаю, что простой рабочий пойдет на такой поступок. Явно ему была дана команда. В свою очередь, у того, кто давал команду, были гарантии, что все спустят на тормозах. Нет! Тормозов не будет! Мы не допустим возрождение бандеровщины и ее методов в родном Крыму! Хватит страшного примера Украины. Сейчас местные чиновники пытаются сделать вид, что они не при чем. Так что же это за власть, под носом которой в городском парке экскаватором уничтожают памятник? Такая никчемная власть нам не нужна, пусть лучше последуют примеру своего партийного лидера и уйдут в отставку. Хочу напомнить, что фигура В. И. Ленина в истории Крыма ключевая. Именно по Указу Ленина в 1921 году была создана Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика. Именно благодаря этому судьбоносному решению, мы, крымчане, по итогам референдума 2014 года безболезненно вернулись на Родину, в Россию. Именно благодаря Декрету Ленина Крым стал всесоюзной здравницей. В том числе Евпатория, как детская здравница, принимала и оздоравливала тысячи детишек со всего Союза. И только нынешняя власть не в состоянии привести в порядок уже созданные дома отдыха и пансионаты. А Владимир Ильич им − как немой укор, постоянно напоминающий, кто они есть на самом деле и чего стоят. Поэтому и норовят уничтожить постоянное напоминание об их никчемности. Мы добьемся справедливого наказания для вандалов и их покровителей.
Евгения Дементьева:
− Снос памятника Ленину в парке имени Франко − животрепещущая тема. Кому это выгодно? Кому мешал Ильич? Власти Евпатории решили пойти по пути бандеровцев и стали первооткрывателями ленинопада в Российском Крыму?
Власть оправдалась, что снос не санкционировала. Если без разрешения власти города можно разрушить любой объект истории и культуры, зачем нужна такая власть?
Я крайне возмущена этим фактом вандализма и считаю не приемлемым такое халатное отношение властьимущих к нашей истории. Кто не ценит прошлого, у того нет будущего…
Илья Донченко:
После случившегося в Евпатории (разрушения памятника Ленину) мне по сети «Интернет» стали поступать вопросы от избирателей следующего содержания: «Почему вы защищаете памятники? Надо защищать живых людей».
Уважаемые жители Республики Крым! Наша цель − это защита ваших прав. Когда в городе два года никто из местной власти не следит за местом общественного пользования, но при этом получает за это зарплату, то она (эта власть) нарушает ваше право на достойное существование.
Больше всего вызывает возмущение незаконный отказ администрации города Евпатории на уведомление о проведении митинга возле разрушенного памятника. Администрации хочется напомнить, что согласно статье 31 Конституции РФ граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Несмотря на то, что право на мирные собрания, митинги и демонстрации является конституционным правом гражданина Российской Федерации. И это право не может быть ограничено.
Благодаря опыту, который уже имеется у коммунистов Республики Крым, нам удалось в суде отстоять свою точку зрения и признать ответ администрации незаконным. А это означает, что мы уже умеет бороться за права граждан во всех направлениях.
Сегодня мы заставим власть Евпатории ответить за бездействие в парке им. Франко, а завтра они будут отчитываться перед евпаторийцами за набережную и объездную дорогу.