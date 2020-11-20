Золотой фонд партии

Чернов Геннадий Тимофеевич — легенда Симферопольской партийной организации, свое 90-летие встречает в боевом строю. Более 20 лет возглавляет ветеранскую организацию славного завода «Продмаш» им. В. В. Куйбышева (ПО «Крымпродмаш»).
Завод прихватизаторы уничтожили, а организация существует, сплачивая и поддерживая ветеранов.
Вступив в Коммунистическую партию в 1964 году, он ни на один день не оставлял ее ряды. Более того, после предательского запрета партии в 1991 году, без колебаний встал в ряды коммунистов, активно участвующих в ее восстановлении.
Геннадий Тимофеевич Чернов родился 20 ноября 1930 года в крестьянской семье в деревне Борщевка, Курской области. Тяжелое военное детство, маленький Гена наравне со взрослыми трудился в колхозе, своим посильным трудом приближая победу над фашизмом. Тогда и формировался его сильный, незаурядный характер.
Окончив в 1948 году семилетку, поступил в строительный техникум, после окончания которого в 1950 г., был призван в ряды Советской армии в ВДВ. В 1952 г. — школа младших авиаспециалистов, по окончанию которой служил в транспортно-десантной авиации стрелком-радистом. 1953–1954 гг. — интернациональная миссия в Северной Корее. Затем служба в Запорожском гарнизоне. В 1961 г. — окончил Киевский институт гражданской авиации.
С 1970 по 1981 г. — работал военпредом на заводе «Фиолент». 1984–1985 гг. Афганистан — выполнение работ по испытанию средств защиты воздушных бортов от ракетного поражения. С 1986–2010 гг. — работал в ОАО «Крымпродмаш» начальником БТК, конструктором СКБ «Крымпродмаш».
Несмотря на свой почтенный возраст, Геннадий Тимофеевич постоянно на передовой, в борьбе КПРФ с буржуазным строем. Неоднократно избирался секретарем первичной партийной организации работников «Крымпродмаш», «Союза советских офицеров», членом Железнодорожного райкома, Симферопольского горкома.
За свою активную партийную деятельность и высокую гражданскую позицию товарищ Чернов неоднократно награждался грамотами райкома, горкома, Крымского рескома, ЦК КПУ И КПРФ.
Награжден орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть», многими государственными медалями и орденами.
Чуткость и отзывчивость, твердый характер — отличительные черты Геннадия Тимофеевича. Он по праву является образцом для подражания молодому поколению и товарищам по партии.
Крымский реском, Симферопольский горком, первичное партийное отделение № 40 КПРФ от всей души искреннее поздравляют Чернова Геннадия Тимофеевича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, благополучия и долголетия!
С благодарным уважением товарищи по партии