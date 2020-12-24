Штраф для чиновников

В Государственном Совете Республики Крым зарегистрирован проект закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 3.8 Закона Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым», который разработан фракцией КПРФ в целях укрепления гарантий осуществления полномочий депутатам представительного органа муниципального образования.
Проектом закона предлагается ввести административную ответственность в размере от пяти до десяти тысяч рублей за непредставление ответа на обращение или запрос депутата представительного органа.
Частью 5 статьи 28 Закона Республики Крым «Об основах местного самоуправления в Республике Крым» обозначена одна из гарантий осуществления депутатской деятельности депутата представительного органа муниципального образования в виде обязанности органов государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления, организации, их должностных лиц, к которым обращается депутат по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, дать депутату ответ на его обращение или предоставить копии запрашиваемых им документов в течение 30 дней со дня регистрации его письменного обращения.
Однако действующая редакция Закона Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым» не содержит норм, которые бы предполагали наложение санкции за непредставление своевременно ответа депутату, что, в свою очередь, снижает гарантии реализации полномочий депутатом выборного органа местного самоуправления.
Необходимость принятия данного проекта обусловлена тем, что в большинстве случаев депутат выборного органа местного самоуправления направляет свои обращения в рамках рассмотрения обращений граждан или представления интересов своих избирателей, но из-за отсутствия административных санкций за непредставление ответа депутату возникает ситуация, когда гражданину становится бессмысленно обращаться к депутату, так как в федеральном законодательстве содержится норма ответственности за непредставление ответа на обращение гражданина и отсутствует норма за непредставление ответа депутату.
Сергей Богатыренко,
руководитель фракции КПРФ
в Госсовете РК