Запретить распродавать заочно!

Фракция КПРФ вышла с инициативой запретить продажу имущества Республики Крым на заочных сессиях Государственного совета.
Напомню, в начале этого года в регламент была внесена поправка, позволяющая принимать законы, постановления и иные акты заочным голосованием, путем опроса депутатов, в связи с чрезвычайными обстоятельствами, либо в случае невозможности проведения сессий при необходимости оперативного решения вопросов.
Мы думали, что это решение будет действительно применяться для оперативного реагирования по жизненно важным вопросам в период изоляции, но оказалось иначе. Несмотря на то, что местные советы до сих пор работают в стандартном очном режиме, Госсовет, распробовав заочное голосование, вовсю продолжает распродажу крымского имущества.
Так, месяц назад мы с вами стали свидетелями того, как голосами депутатов «Единой России» было принято решение о продаже всемирно известного предприятия «Массандра». Решение принималось на заочной сессии без какого-либо обсуждения и поправок. Я уже озвучивал позицию нашей фракции, мы голосовали против преступной продажи не только прибыльного и легендарного предприятия, но и объекта культурного наследия с более чем вековой историей.
Возмущает то, что решение приняли 60 человек без каких-либо общественных слушаний и обсуждений. Поэтому своей поправкой фракция КПРФ предложила запретить продажу имущества Республики Крым без обсуждений. Предлагается определить, что в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование путем опроса депутатов, не могут включатся такие вопросы как распоряжение собственностью, утверждение прогнозного плана приватизации, а также отчуждение недвижимого имущества, являющегося собственностью Республики Крым. Фракция КПРФ считает, что имущественные вопросы не относятся к вопросам, требующим оперативного решения, и не могут приниматься без очного обсуждения на сессии. Мало того, проведение заочных голосований лишает депутатов ряда полномочий. В частности, участвовать в прениях, вносить предложения и замечания, задавать вопросы и прочее.
На данный момент наша поправка уже согласована Прокуратурой Республики Крым и Государственно-правовым управлением Президента Российской Федерации. Теперь дело за решением профильного комитета Госсовета.
Сергей Богатыренко,
руководитель фракции КПРФ
в Государственном Совете
Республики Крым
Информация
С текстом проекта постановления Государственного Совета Республики Крым «О внесении изменения в статью 78-2 Регламента Государственного Совета Республики Крым», можно ознакомиться на официальном сайте Госсовета РК.