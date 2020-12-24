Наступление на демократию

Уходящий 2020 год изобиловал многими новаторствами. Среди них поправки в Конституции России, изменение избирательной системы (трехдневное голосование любым способом в любом месте), а теперь еще и расширение полномочий полиции.
Если партия, то одна
В стране идет активное наступление на оппозицию и возвеличивание роли партии власти — «Единой России». Эта тенденция четко прослеживается и в нашем Алуштинском регионе. Единственная городская газета «Алуштинский вестник» и две местные телекомпании «555» и «БРТ» изобилуют хвалебными одами в адрес «Единой России». Все, что делается в муниципалитете, преподносится нашими СМИ, как деяния партии власти, исключительно по ее инициативе. Так, в последнем номере газеты «АВ» от 10 декабря 2020 года, в статье «Помощь «детям войны» сообщается, что 113 представителей (из более чем 3 000) этой категории граждан, одиноких и особо нуждающихся наделили продуктовыми пакетами. Все это свершилось по инициативе «Единой России». А почему не по инициативе административного отдела соцзащиты? Разве это не их обязанность помогать тем, кому труднее всех выживать?
Но я уверена, что представители других партий, входящих в состав Алуштинского горсовета, ничуть не менее неравнодушные и, по мере возможности, помогают людям, оказавшимся в тяжелых жизненных условиях, не афишируя это. Они просто считают это своим гражданским долгом, душевным порывом.
Методы борьбы
Не жалует партия власти инакомыслящих, оппозиционеров, а более всего — коммунистов. Им она создает искусственно препятствия в стремлении работать для людей. В 2018 году коммунистам не дали возможности провести Всероссийскую акцию протеста «Нет — пенсионной реформе!», не удовлетворив уведомление о ней. В 2019 году перед выборами в местные советы уведомления о предстоящих акциях опять не удовлетворялись. Мы были вынуждены отстаивать свои конституционные права в суде. Наш иск был удовлетворен, отказ администрации в проведении публичного мероприятия был признан незаконным. Суд состоялся 29.03.2019 года. На избирательной кампании по выборам в местные советы, для обеспечения абсолютной победы на предстоящих выборах партия власти не гнушалась никакими методами. Главным из них было втягивание КПРФ в сплошные суды. Для этого им потребовалась дискредитация кандидатов в депутаты от КПРФ. Жертвами были избраны 4 кандидата. Под надуманными претензиями даже в члены своей партии были зачислены 2 кандидата без их на то согласия. Двоих из кандидатов удалось спасти от безосновательных нападок. Суды продолжались до 7 сентября 2019 года, чем ослабили агитационную работу, а значит ухудшили результаты выборов.
Повод найдется
До начала 2020 года была небольшая «передышка». С января началась опять атака на КПРФ, поводом стало мероприятие — возложение цветов к памятнику В. И. Ленина 21 января 2020 года у СШ № 2 (школы, построенной в год 100-летия со дня рождения вождя — в дар алуштинским детям). У памятника собрались люди, помнящие и чтящие свою историю и вождя международного пролетариата. С собой принесли два знамени СССР и одно — КПРФ. Мероприятие было признано публичным, а именно — пикетированием. Я — организатором мероприятия. Мне инкриминировали отсутствие письменного уведомления в антитеррористический отдел горадминистрации (в устной форме было сообщено); наличие знамен как агитационной атрибутики; фото, сделанное по общему желанию присутствующих, и размещение его в сети Интернет.
Во время возложения цветов был обеспечен общественный порядок. До 10 декабря 2020 года дело об административном правонарушении А. Н. Шавель рассматривалось в различных властных структурах. Протокол об административном правонарушении сотрудником гор. ОМВД капитаном Г. В. Елисеевым составлялся трижды: менялись статьи ФЗ № 54, даты составления. Дело передавалось в мировой суд г. Алушты, который направил его в городской суд. И, наконец, состоялся суд 10 декабря 2020 года. Истец не счел нужным присутствовать на суде. С помощью юридических служб Рескома и ГК КПРФ было составлено и подано возражение о несогласии с протоколом об административном правонарушении. Суд принял решение о прекращении делопроизводства.
Во всем происходящем вижу преследование меня по политически воззрениям. Это наступление на оппозиционную партию, дискредитация КПРФ, ее секретаря ГК, руководителя фракции КПРФ в Алуштинском горсовете II созыва.
Следует вывод
Начата подготовка к предстоящим выборам в Госдуму VIII созыва 2021 года. И чем ближе парламентские выборы, тем будет больше накал борьбы всех ветвей власти с оппозицией.
Расширение прав полиции позволит усилить противодействие акциям народного протеста, мирным и добровольным. Идет наступление на ст. 31 Конституции РФ, по которой «граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования».
Преследуются организаторы митингов и даже одиночные пикеты, сводятся на нет все демократические принципы. Народу надо серьезно задуматься, кому он доверит свою судьбу, избирая новую Госдуму.
Алла Шавель,
первый секретарь Алуштинского ГК КПРФ