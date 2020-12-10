Матерям облегчат получение пособий

Новый порядок выплаты больничных и пособий матерям правительство России планирует ввести в 2022 году. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
К 2022 году больничные, пособия по беременности и родам станут выплачиваться напрямую из Фонда социального страхования.
«С 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того, перейдем на проактивный формат работы: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет не нужно», — рассказал премьер, уточнив, что получение сведений для назначения таких пособий будет проходить в электронном виде.
По словам Мишустина, такой порядок назначения выплат уменьшит объем бумажной работы для работодателей и ускорит перечисление средств. «Это поможет сберечь человеку время, и силы и, как это часто бывало при оформлении документов, нервы», — оценил он новый порядок оформления.
Напомним, что в 69 субъектах Федерации в пилотном режиме уже действует подобный порядок оформления выплат в отношении пособия по временной нетрудоспособности; пособия по беременности и родам; единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности; единовременного пособия при рождении ребенка; ежемесячного пособия по уходу за ребенком; пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или с профессиональным заболеванием; оплаты пострадавшим на производстве санаторно-курортного лечения сверх ежегодного оплачиваемого отпуска и проезда к месту лечения.
Сейчас, по общему порядку, для получения выплаты больничного работник должен предоставить работодателю листок нетрудоспособности (больничный лист), заполненный врачом. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой первые три дня выплачивается за счет средств работодателя, а с четвертого — за счет средств Фонда социального страхования.
По материалам ТАСС