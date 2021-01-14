Провал пенсионной реформы

Два года назад в России был повышен пенсионный возраст. Сейчас очевидно, что пенсионная реформа в том виде, как она была реализована, полностью провалилась.
Пенсионный фонд России как был дефицитным, так и остался таковым. Обещанная министром Силуановым дополнительная тысяча рублей далеко не до всех доходит. Люди оскорблены прибавкой к пенсии размером в один рубль. При этом деньги в стране есть, но на пенсионеров их не хотят тратить. Более того, циничные заявления руководителя Минфина РФ Силуанова о том, что отмена индексации вынужденно работающим старикам – это и есть социальная справедливость, вызывают только глубокое чувство стыда за такое правительство. Не отстает по уровню наглости и высказывание господина Топилина. Глава ПФР заявил, что прибавка в один рубль была насчитана, потому что инфляция была невысокой, и что «те, у кого низкая пенсия, станут догонять пенсионеров, которые заработали нормальную пенсию».
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По своей сути Пенсионный фонд России является прокладкой между работающими гражданами, переводящими страховые взносы, и пенсионерами. При этом данная организация оставляет на собственные расходы весьма значительную сумму, которая в 2020 году равнялась 122,5 млрд рублей при общем бюджете ПФР в 8,75 трлн
Абсурдная ситуация продолжает усиливаться с каждым днем. Не решив проблем со своими пенсионерами, правительство решило облагодетельствовать иностранных. Госдума уже ратифицировала соглашение, согласно которому Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из государств Евразийского экономического союза.
В итоге мы имеем – повышение пенсионного возраста, замораживание накопительной пенсии, а иностранным гражданам гарантируют все выплаты за счет нашего Пенсионного фонда.
Вам не кажется, что это уже слишком? Может пора уже правительству начать думать, прежде
чем что-то делать, ломать и реструктуризировать? Чем плоха была советская система начисления пенсий? Граждане содержат государство за счет своих налогов, а оно в ответ нагло отбирает у них последние средства и надежды на достойную старость, прикрываясь сомнительными реформами. Думаю, что если и дальше потакать решениям тех, кто сейчас у власти, то через лет десять они вообще могут пенсии отменить, да еще и налогом обложить тех, кто уже не может работать на благо и процветание их широкого зада и довольного лица.
Информация
В настоящий момент порядка 40 % бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) формируется за счет трансфертов из федерального бюджета. В 2020 году сумма перечислений составила 3,22 трлн рублей. Учитывая факт старения населения, можно с уверенностью сказать, что страховые доходы ПФР будут падать, а доля трансфертов из государственной казны расти. Это создает серьезную угрозу для развития российской экономики, ведь у правительства будет оставаться все меньше ресурсов для финансирования реального сектора.
Лилия Косса