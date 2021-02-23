23 февраля − праздник с революционной историей

День защитника Отечества, празднуемый 23 февраля, имеет практически вековую историю. Эта дата отмечается не только в России, но и в Казахстане, Белоруссии, Таджикистане, Киргизии и в Приднестровской Молдавской Республике. Со стороны властей отношение к празднику было не всегда однозначным, что не помешало ему стать одним из самых популярных в народе.
Как все начиналось
В 1919 году Председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский отправил во ВЦИК предложение отпраздновать годовщину РККА 28 января, мотивируя тем, что исполнился ровно год со дня издания Советом народных комиссаров декрета о создании Рабоче-крестьянской Красной армии. Соответственно, годовщину лучше праздновать, приурочив ее к дню издания декрета. Его просьба была рассмотрена только 23 января и получила отказ в связи с опозданием. Несмотря на это Президиум Моссовета рассматривает вопрос «Об устройстве праздника в ознаменование годовщины создания Красной армии» и совмещает празднование с Днем красного подарка — 17 февраля, который планировался в виде своеобразной благотворительной акции, когда по замыслу большевиков, население должно было жертвовать подарки для бойцов Красной армии.
Ввиду того, что 17 февраля приходилось на понедельник, эти два объединенных праздника перенесли на ближайшее воскресенье — 23 февраля.
Затем праздник был на несколько лет забыт. Вспомнили о нем в 1922 году. 27 января этого года было опубликовано постановление Президиума ВЦИК о 4-й годовщине Красной армии, когда решили возобновить празднование Дня Красной армии (23 февраля). В 1923 году широко праздновалось 5-летие РККА, и праздник 23 февраля приобрел всесоюзный уровень. Именно тогда, по мнению историка В. Миронова, начинаются попытки изобрести некое событие, оправдывающее дату. Впервые день 23 февраля прямо назван днем опубликования декрета о создании Красной армии в постановлении Президиума ВЦИК от 18 января 1923 года. В приказе Реввоенсовета Республики от 5 февраля 1923 года, подписанном Л. Д. Троцким, событие, послужившее поводом для праздника, определяется так: «23 февраля 1918 года, под напором врагов рабочее и крестьянское правительство провозгласило необходимость создания вооруженной силы». В том же году в журнале «Военная мысль и революция» появилось утверждение, что 23 февраля была сформирована первая красноармейская часть, принимавшая участие в боях на северо-западном направлении. В следующем году в журнале «Военный вестник» появляется фотокопия декрета Ленина об организации Красной армии от 15 (28) января 1918 года с ложной датировкой его 23 февраля. В. Миронов объясняет это тем, что сформировавшемуся к тому времени партийно-бюрократическому аппарату было «важно и выгодно скрыть позор 1918 года». Однако еще в 1933 году К. Е. Ворошилов на торжественном заседании, посвященном 15-летней годовщине РККА, признавал: «Кстати сказать, приурочивание празднества годовщины РККА к 23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает с историческими датами».
Нам уже приходилось сталкиваться с праздниками, «притянутыми за уши» к каким-либо датам, так что ничего нового.
Наше неспокойное время
Как же воспринимается этот праздник в наши дни? Почему современная буржуазная российская власть продолжает отмечать 23 февраля? Почему просто не предать его забвению, как это сделали на Украине или в странах Прибалтики? Или, например, почему не придумать новый день?
Отметим в целом, что попытка властей обнулить октябрьские (и не только) праздники привела к тому, что им пришлось изобретать откровенно нелепые праздники наподобие Дня согласия и примирения, который просуществовал c 1996 года по 2004 год или того же Дня всенародного единства. День защитника Отечества не избежал «трансформации», с той разницей, что отношение простых людей к нему сохранилось весьма положительное, чего не скажешь о других «искусственных» праздниках. Вообще подобные «новодельные» праздники всегда вызывают бурный смех у населения, и власти начинают делать хорошую мину при плохой игре. Вот и получается, что день вооруженных сил превратился в День защитника Отечества. О СССР помнить неудобно, но из песни слово не выкинешь, нужно по-другому назвать, вдруг все заиграет новыми красками.
Спрашивается, почему же буржуазной власти приходится опираться на старые советские праздники? Ответ очевиден — за 30 лет современная российская власть не нашла новых поводов для новых праздников. После окончания Гражданской войны Советский Союз за 30 лет мог похвастаться не только созданием реально сильнейшей в мире армии, но и запуском первого искусственного спутника Земли, успехами в ядерной энергетике, колоссальными прорывами в науке, создании мощнейшей промышленной державы — благодаря чему СССР превратился во вторую экономику мира, стартовав с довольно низких позиций.
Сейчас похвастаться нечем, поэтому приходится использовать советские праздники, а именно те, которые люди с удовольствием отмечают. Правда им пытаются придать другой окрас — ко Дню Победы пытаются привязать какую-то георгиевскую, а не гвардейскую ленточку в то время, как георгиевской ленточкой в годы Великой Отечественной войны награждали по ту линию фронта, т. е. в армии Власова. В советской армии (до этого в Красной) георгиевской ленточки не было. Начинают использовать измененную символику, отказались от красной звезды, заменив ее трехцветной по контуру. Меняют символы, название праздника, оставляя сам праздник.
Роман Молотов