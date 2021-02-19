ЖЕНЩИНА-ВОИН

Хочу рассказать об одном, всеми нами любимом и уважаемом человеке — Андроновой Раисе Исааковне, прошедшей горнило Великой Отечественной войны с первых ее трагических дней и до последних, победных.
Раиса Исааковна родилась 12 января 1922 года в г. Новоград-Волынский Житомирской области. В 1924 году вместе с семьей переехала к новому месту службы отца в Крым, г. Симферополь. В дальнейшем вся ее жизнь связана с Крымом, Симферополем — они стали для нее родными. Здесь она училась в школе, в старших классах, в 1938 году, поступила в Симферопольский аэроклуб, прыгала с парашютом, училась летать на самолете У‑2 и уже непосредственно перед войной, весной 1941 года, ей были вручены документы летчика.
Молодой 19-летней девушкой добровольно ушла в Красную армию. Службу начала в Краснодарском крае в части противовоздушной обороны, в экипаже прожекторной станции. Принимала активное и успешное участие в отражении налетов вражеской авиации. На корпусе прожектора ее расчета было нарисовано 7 звездочек — по числу сбитых зенитчиками части вражеских самолетов, которые были обнаружены и сопровождались экипажем ее прожекторной станции. За боевые успехи при отражении налетов вражеской авиации Раисе Исааковне была вручена ее первая боевая награда — орден Отечественной войны II степени.
Командование части противовоздушной обороны узнало, что она летчик, и перевело ее в отдельную авиационную эскадрилью, входившую в состав части противовоздушной обороны, для выполнения разведывательных полетов. В дальнейшем эскадрилья была передана в 75 женский авиационный полк, оснащенный самолетами У‑2.
75-м женским авиационным полком командовала знаменитая летчица, Герой Советского Союза Валентина Степановна Гризодубова. Командиром авиационной эскадрильи, в которой непосредственно служила и летала Раиса Исааковна, была ее землячка, керчанка Вера Белик. В боях под Новороссийском самолет Раисы Исааковны был подбит, ей пришлось покинуть его с парашютом. Была ранена, находилась на лечении в госпитале.
По окончании лечения вернулась в свой полк, свою эскадрилью, включилась в повседневную боевую работу: ночные вылеты на бомбежку вражеских позиций, ночные полеты во вражеский тыл к партизанам для доставки им оружия, боеприпасов и продовольствия, обратно вывозили раненых, полеты, как правило ночные, для получения разведданных о важных объектах врага, или днем в сложных метеорологических условиях, на малой высоте, когда маловероятна боевая работа вражеской истребительной авиации. За один из таких разведывательных полетов по уточнению расположения частей окруженной 6-й армии Паулюса, во время Сталинградской битвы, Раиса Исааковна была награждена орденом Красной Звезды.
Шла самая жестокая и беспощадная война в истории человечества, была велика ежедневная вероятность личной гибели, боевые потери однополчан, тяжелейшие условия фронтового быта, но Андронова Раиса Исааковна, женщина-воин, осталась живой и встретила Победу.
После войны Раиса Исааковна уволилась из Вооруженных сил и вернулась в г. Симферополь в мирную жизнь. Работала инструктором Симферопольского городского Комитета комсомола. В 1954 году стала коммунистом, вступив в КПСС, постоянно вела работу по идейно-патриотическому воспитанию молодежи. В настоящее время Раиса Исааковна состоит на партийном учете в первичном партийном отделении № 47 Симферопольского городского отделения КПРФ и оказывает помощь секретарю партийного отделения в решении вопросов военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, рассказывая о событиях своей и не только своей фронтовой жизни.
Ее партийный стаж, стаж активного, целеустремленного коммуниста-фронтовика превышает 67 лет. Задумайтесь над этой цифрой! За плечами Раисы Исааковны большая, трудная и не менее замечательная жизнь. В этом году, 12 января, ей исполнилось 99 лет! Она воспитала троих сыновей, у нее четыре внука и восемь правнуков и о ней есть кому позаботиться, уделить внимание и помочь.
Коммунисты Симферопольского городского отделения КПРФ, первичного партийного отделения № 47 от всего сердца искренне желают Раисе Исааковне крепкого здоровья и всего самого наилучшего.
Секретарь первичного партийного отделения № 47 Нина Кустова
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