Дети – защитники Родины

В 1964 году по инициативе ООН был учрежден день юного антифашиста. Он отмечается во всем мире 8 февраля. Во время Великой Отечественной войны на защиту Отечества встали не только взрослые, но и тысячи детей. Они были разведчиками в партизанских отрядах, подпольщиками на временно оккупированных территориях и на передовых рубежах обороны. Многие из них пожертвовали своей жизнью ради Победы. Не случайно в Бессмертном полку по праву занимает свое место Бессмертная рота юных мстителей.
В Детском парке города Симферополя есть аллея детей-героев, в том числе участвовавших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Трое из них — Герои Советского Союза.
Лёня Голиков, школьник из Новгородской области, в начале войны ушел в партизанский отряд. В августе 1942 года, находясь в разведке, подорвал легковую автомашину, застрелил из автомата генерала, офицера и водителя, взял генеральский портфель и доставил его в партизанский штаб. В нем оказались ценные секретные документы.
За этот подвиг Лёня Голиков был представлен к званию Героя Советского Союза (первым из юных партизан). Погиб при защите партизанского штаба.
Героями Советского Союза стали Валя Котик и Марат Казей из Белоруссии. Оба посмертно. На счету В. Котика шесть взорванных вражеских эшелонов с военной техникой. М. Казей, отбиваясь от фашистов, взорвал гранатой себя вместе с ними.
На аллее есть бюсты и нашим землякам: Володе Дубинину из Керчи и Вите Коробкову из Феодосии.
Володя, находясь в разведке, узнал, что немцы готовят операцию против его отряда и сообщил об этом партизанам. Они сменили дислокацию, то есть он спас свой отряд.
После освобождения Керчи в начале 1942 года В. Дубинин участвовал в разминировании города и подорвался на мине. Награжден орденом Боевого Красного Знамени посмертно.
Витя Коробков помогал отцу, разведчику Красной армии, оставленному командованием в Феодосии. Их арестовали 18 февраля 1944 года и расстреляли фашисты.
На алее находятся памятники еще двум школьникам из подпольного центра города Николаева (Украина): Шуре Коберу и Вите Хоменко. Они активно помогали подпольщикам. По заданию центра они перешли линию фронта и вернулись с радиопередатчиком, прежний до того вышел из строя. Позже центр был раскрыт, и все подпольщики были казнены.
Всем ребятам на их родине поставлены памятники, их именами названы улицы в городах Советского Союза, а о Володе Дубинине писатель Лев Кассиль написал книгу «Улица младшего сына».
Много детей участвовало в боях с врагом на передовых рубежах. Например, 13-летний Валера Волков — сын 7-й бригады Морской пехоты защищал Севастополь.
В одном из боев во время третьего штурма города гитлеровскими войсками он подорвал вражеский танк, но и сам был смертельно ранен.
В школе № 4 Севастополя есть музей его имени, где находится 11 номер рукописной газеты «Окопная правда», которую он выпускал во время обороны, а также названа улица в Севастополе.
В городе Курске есть музей, где собраны уникальные сведения о судьбах детей, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Сотрудникам музея удалось установить более 10 тысяч имен юных партизан, сынов и дочерей полков.
Евгений Добросердов,
пропагандист
Фото Романа Молотова