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пятница, 19 февраля 2021 г.

Сказки чиновников Крыма


В поселке Красногвардейское имеется так называемая дорога длиною в 1 300 метров – от птицекомбината до СПК «Мелиоратор» – узкая грунтовка в дождь превращается в непроходимое препятствие. На протяжении трех лет местные жители пишут письма во все инстанции с просьбой привести дорогу в нормальное состояние.

В СПК «Мелиоратор» в настоящее время проживает круглый год 96 семей, у которых имеются маленькие дети и дети, которые ходят в школу. Также живут и пенсионеры. Для этих людей отсутствие дороги создает очень много проблем, самая тяжелая проблема – это вызов корой помощи, добраться в школу, в магазин за продуктами и многое другое, связанное с нуждами проживания. Автоперевозчик отказывается делать рейс на садоводческий массив, служба такси также отказывает в услуге, ссылаясь на плохое состояние дороги.

Данной проезжей частью пользуются «Зеленхоз», коммунхоз по вывозу мусора на свалку, свалка, Красногвардейский агропромышленный техникум и жители поселка, которые имеют дачи в СПК «Мелиоратор».

Руководство кооператива, постоянные жители и заинтересованные граждане неоднократно в письменном виде обращались за помощью в Красногвардейский сельсовет, также в администрацию района за помощью в ремонте данной проезжей части, но всего лишь получали отписки чиновников. Это «обещанки» чиновников, но мы надеемся может быть их подстегнут выборы в 2021 г. К сказкам мы уже привыкли, вот и приходится нашему бедному народу верить в светлое будущее «капиталистического» строя.

Коммунист Красногвардейского ППО

В. Н. Кожушко