Сказки чиновников Крыма

В СПК «Мелиоратор» в настоящее время проживает круглый год 96 семей, у которых имеются маленькие дети и дети, которые ходят в школу. Также живут и пенсионеры. Для этих людей отсутствие дороги создает очень много проблем, самая тяжелая проблема – это вызов корой помощи, добраться в школу, в магазин за продуктами и многое другое, связанное с нуждами проживания. Автоперевозчик отказывается делать рейс на садоводческий массив, служба такси также отказывает в услуге, ссылаясь на плохое состояние дороги.
Данной проезжей частью пользуются «Зеленхоз», коммунхоз по вывозу мусора на свалку, свалка, Красногвардейский агропромышленный техникум и жители поселка, которые имеют дачи в СПК «Мелиоратор».
Руководство кооператива, постоянные жители и заинтересованные граждане неоднократно в письменном виде обращались за помощью в Красногвардейский сельсовет, также в администрацию района за помощью в ремонте данной проезжей части, но всего лишь получали отписки чиновников. Это «обещанки» чиновников, но мы надеемся может быть их подстегнут выборы в 2021 г. К сказкам мы уже привыкли, вот и приходится нашему бедному народу верить в светлое будущее «капиталистического» строя.
Коммунист Красногвардейского ППО
В. Н. Кожушко