Проблемы инвалидов нужно решать

«Вдоль дороги постоянно ставят машины, нет ограждения и даже тротуара, по которому незрячие люди могли бы безопасно дойти до дверей организации, — отметил Петр Булгаков. Уже на протяжении пяти лет мы пытаемся добиться от городских властей решения этой проблемы, которая для нас, людей, которые не могут видеть и спокойно обойти препятствия, является очень серьезной».
Действительно, чтобы добраться до двери Симферопольской организации ВОС нужно пройти через часть придомовой территории, на которой владельцы частных автомобилей паркуют свои машины. Тротуар, ведущий от дверей организации, заканчивается вровень со зданием, а дальше даже хорошо видящий человек вынужден лавировать между припаркованными как угодно авто. Решение проблемы Булгаков видит в установке леерного ограждения вдоль дороги.
«Это, по крайней мере, позволит нам безопасно добираться до здания организации и не чувствовать себя еще более беспомощными, как сейчас, когда натыкаешься на эти машины и рискуешь еще и нарваться на хамство их владельцев, потому что тростью можешь поцарапать авто», — уточняет он.
В свою очередь, Сергей Богатыренко отметил, что данную проблему необходимо решать в кратчайшие сроки и она не является особо затратной для города. По итогам беседы было принято решение о созыве круглого стола с представителями администрации города, депутатов Госсовета Крыма, а также профильных министерств и ведомств для обсуждения и принятия мер к решению этой и других проблем Симферопольской организации ВОС.
Напомним, что в декабре 2020 года был проведен круглый стол с председателями республиканских общественных организаций инвалидов, на котором был принят план совместной работы по внесению инициатив в законодательные акты республики и содействию в решении различных вопросов общественных организаций.
Автор текстов и фото Лилия Косса