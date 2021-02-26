Дети войны власти не нужны

Новый законопроект о детях войны, который был подготовлен и внесен на рассмотрение КПРФ, не принят. Голосование по данному вопросу проводилось на заседании Комитета по социальной политике и делам ветеранов Республики Крым.
Председатель Комитета Сергей Богатыренко с горечью отметил, что один из важных законопроектов, который мог бы восстановить социальную справедливость в отношении детей войны, вновь заблокирован депутатами правящей партии.
«В очередной раз, говорю о том, что закон, который мог бы улучшить жизнь тех людей, детство которых выпало на нелегкие военные и послевоенные годы, не был принят. Неужели эти люди не заслужили хотя бы в старости заботы и поддержки государства. Ведь они не выбирали, когда им родиться, но были многого лишены в детстве. Голод и болезни подорвали их здоровье, но, тем не менее, они стали теми, кто поднимал страну из руин, развивал ее экономический и научный потенциал, строил, лечил, учил, создавал», — подчеркнул Богатыренко.
Напомним, что согласно проекту, «детьми войны» предлагается считать граждан, рожденных в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, постоянно проживавших на территории бывшего СССР в годы Великой Отечественной войны. В КПРФ предлагают выплачивать им из федерального бюджета ежемесячное пособие в 5 тысяч рублей с ежегодной индексацией. Также проектом предусматривается для них бесплатная медпомощь; преимущество при вступлении в жилищные, гаражные кооперативы, садоводческие, дачные товарищества; преимущество при выделении земли под строительство жилья, а также прием без очереди в интернаты для престарелых и инвалидов, в центры соцобслуживания. Эти льготы должны обеспечить бюджеты регионов.
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