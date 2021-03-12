«Единая Россия» – партия жуликов и воров

Об этом в эфире телевизионного ток-шоу «На грани» прямо заявил руководитель фракции КПРФ в Государственном Совете Республики Крым Сергей Богатыренко. Тема, обсуждаемая в студии, «Если завтра в поход? Рейтинг политических партий» вызвала горячие прения оппонентов – представителей различных политических партий.
Говоря о рейтингах политических партий РФ, первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко отметил, что политическая обстановка в стране в целом абсолютно разная.
«Партия власти на материковой России везде пикирует вниз. А другие оппозиционные партии показывают рост рейтинга. В Крыму ситуация чуть иная, потому что после 2014 года все крымчане благодарны президенту. В том числе и коммунисты», — подчеркнул Богатыренко.
Вспоминая о событиях 2014 года лидер крымских коммунистов отметил, что в то время он был заместителем руководителя КПУ в Севастополе, затем отделение вошло в состав КПРФ. Напомнив, что тогда между всеми политическими партиями на полуострове была договоренность о том, что на митинги все выходили без политической принадлежности и знамен.
«Единственное знамя, которое развевалось над площадью Нахимова в Севастополе в 2014 году, был российский флаг. Но после тех событий, партия власти переобулась очень быстро. «Партия регионов» тут же надела сандалики «единороссов». Тут же закричали, что мы — партия Крымской весны, что мы — партия Путина. Как так получается, что Крымскую весну поддержали все партии, а партией «весны» стала только «Единая Россия»? — уточнил руководитель КРО КПРФ. — Считаю, что называть «Единую Россию» партией Крымской весны неправомерно».
Пользуясь положением партии власти, «Единая Россия», не стесняясь, присваивает себе всевозможные заслуги не только в части событий 2014 года, но и в других вопросах, начиная от социальных, заканчивая законодательными.
«Тогда объясните, почему если в интернете забить в поиск «партия жуликов и воров», то там выйдет «Единая Россия»? Почему «Единая Россия» сейчас по всей стране славится как партия жуликов и воров? Потому что это и есть партия жуликов и воров — в плане политики, экономики и работы на выборах», — подытожил Сергей Богатыренко.
Комментарий
Что имеет Россия в итоге двадцатилетия так называемой «новой политики», реформ и перестроек? Они закончились для России полным и абсолютным крахом во всех сферах! Страна потеряла более 70 тысяч производств, 15 миллионов человек, из них 14,5 миллионов – русских. Россия скатилась на задворки истории, и с ней мало кто считается. Попытка прикрыть преступления «Единой России» так называемым путинским или рублевским фронтом с треском провалилась. А попытка пересадки тандема из одного кресла в другое только усугубила ситуацию... Растет политическая активность масс, причем общественные настроения резко полевели. Сегодня пришло время потеснить жуликов и воров, но сделать это надо мирными средствами - путем честных выборов! Честные и достойные выборы - это желание всей страны!