Почему мы бедно живем?

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Конституция РФ. Статья 1
Богатство и бедность – понятия относительные. Сколько человеку нужно для счастья? Это вопрос философский. У нас существует определенное представление об идеальном уровне жизни и большинство из нас считает, что этот идеал не достигнут. Многие убеждены, что мы потребляем критически мало от того, что считаем достойной жизнью. Спорить о том, что мы бедно живем, вряд ли кто-то станет. Но уточнить некоторые понятия необходимо.
Три понятия
Во-первых, под «мы», имеем в виду «страна». Не секрет, что не все плохо живут. Есть те, кто доволен положением дел, на фоне среднего уровня жизни в стране. Это вопрос классового расслоения, и для коммунистов он ключевой, но эта статья об успешности государства в целом.
Во-вторых, потребности человека неисчерпаемы и идеал уровня жизни подобен горизонту. Это инфантильное мировоззрение капризных бездельников. И хочется верить, что среди читателей – большая часть адекватных и ответственных граждан, понимающих, что бесконечное и бесконтрольное потребление и практически не реализуемо, и морально разлагает.
В–третьих, следует разобраться с тем, что такое уровень жизни. Вопреки расхожему мнению, уровень жизни – это не только количество товаров и услуг, потребляемых человеком, это еще и его безопасность, состояние окружающей среды, права и свободы, специфика культуры, условия труда, климат, инфраструктура и т. д. Все это, конечно, можно свести к деньгам, но все же будет более грамотно рассматривать вопрос шире.
Теория в действии
Так почему же у нас неудовлетворительный уровень жизни? Как это вообще работает? Давайте теоретически построим государство с высоким уровнем жизни.
Итак, если вы хотите хорошо жить, то возьмите для начала территорию, богатую ресурсами. Чтобы нам было проще моделировать, возьмем кусок земли, занимающий первое место в мире по запасам природных ресурсов. Пусть у нас будет самая большая территория по площади, много пресной воды, вдоволь нефти и газа, лес и никель, уран и золото, даже ниобий, германий и тантал. Пусть у нас будет полная номенклатура всего, что может потребоваться нам для строительства базы, которая обеспечит высочайший уровень жизни.
Добавим население. Здесь нужно аккуратно подходить к задаче. Если мало возьмем, то нам не хватит людей для обслуживания такого хлопотного хозяйства. Его нужно защищать и развивать. Если много возьмем, то можем и не прокормить. Перенаселение с высоким уровнем жизни, ну никак не вяжется. Пусть у нас будет миллионов эдак 150.
Еще один важный ингредиент – это цивилизация. Даже на самой богатой земле население без цивилизации будет жить примитивно и потреблять мало. Необходима культура, организующая людей в единое целое и позволяющая создать общество. Культура, как совокупность всех проявлений человеческой деятельности, материальных и духовных, – оформляет общее состояние социума на определенном этапе развития.
Культура и богатство
В смысле индивидуального эмоционального ощущения – всякая культура, безусловно, есть высшее состояние духовного развития и потому для отдельно взятого человека она является лучшей — потому что родная. Но если мы попытаемся сравнить культуры по уровню жизни, который они отчасти определили, то сможем сразу различить культуры, которые удовлетворяли больше потребностей, и те, которые, удовлетворяли меньше. Что ни говори, а с медициной в Древнем Риме было получше, чем у диких обитателей неолитических пещер, но, разумеется, похуже чем в СССР.
Именно культура дает возможность населению определенной территории использовать ресурсы для удовлетворения постоянно возрастающих потребностей. Если с ресурсами у нас все нормально, и соотношение их совокупной массы на одного потребителя более чем удовлетворительное, то все последующие проблемы в государственном строительстве нам следует относить к культуре.
Какой же должна быть культура населения, чтобы государство обладало высоким уровнем жизни? Конкретному человеку сложно что-то предъявлять. Каждый заслуживает понимания. Но если мы взглянем на общество в целом, то сразу появляется масса вопросов. Общество далеко не идеально. И пусть извечные ценности и идеалы, воплощающие хорошие качества человека, практически всегда бесспорно признавались как то, к чему мы стремимся, обществу явно не хватает добродетелей. Наш с вами уровень жизни напрямую зависит от того, какие мы.
Есть одно качество, на которое я хотел бы обратить внимание. Я не утверждаю, что оно важнее прочих, но мне кажется, что население, лишенное этого таланта, зачастую плохо живет. Это память. Эксперимент я не ставил, но интуиция подсказывает мне, что в бедных странах этого дара критически не хватает.
Соучредители государства
У новорожденной афинской демократии было физическое воплощение – это холм Пникс. Там собирались граждане и голосованием принимали законы, формировали тот порядок, на который была способна их культура. Это был символ равенства. Подобный уклад сильно мотивировал людей. Есть огромная разница между сражающимися плечом к плечу гражданами и рабами, посланными в бой царем.
Эта демократия работала, хотя, конечно, не без претензий. Одним из ее преимуществ была малочисленность граждан: всего десятки тысяч. Да, конечно, город-государство предполагает компактность проживания и статус гражданина имели не все жители полиса. Даже шутили, что в Греции все равны, кроме женщин, рабов и метэков (иностранцев). Были и такие, кто имел гражданские права, но не участвовал в политической жизни полиса. Их называли идиотами (в переводе с древнегреческого означало «отдельный человек, частное лицо; несведущий человек»). <...>
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Сергей Руденко
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