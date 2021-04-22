Навстречу съезду КПРФ: апокалиптика Жириновского, пранкеры и «кремлинги»

Доктор политических наук Сергей Обухов опубликовал на сайте радиостанции «Эхо Москвы» свой комментарий по Политическому отчету Центрального Комитета КПРФ XVIII съезду партии и поднятому оппонентами КПРФ отвлекающему «вою» в различных СМИ.
— Пока все ждут, в каком направлении нас пошлет президент в мистический день своего послания 21 апреля, 21-го года, 21-го века и на 21-й год своего правления, информационная повестка заполняется новыми санкциями США и информационной клоунадой, устроенной вокруг предстоящего 24 апреля съезда КПРФ, — пишет Обухов.
— Пока СМИ и «кремлинги» активно обсуждают заупокойную речь Жириновского про отставку Зюганова и на полном серьезе обсасывают не слишком удачный звукомонтаж пранкеров под видом «депутата Рашкина» и «экс-губернатора Левченко», из поля незаслуженно выпала действительно серьезная тема — заранее опубликованный доклад Г. А. Зюганова XVIII Съезду КПРФ.
А ведь там есть что обсудить! И, уверен, что информационные скандалы вокруг КПРФ как раз и связаны с попыткой отвлечь внимание от выдвинутых Зюгановым тезисов. Главный из которых: спустя год после пресловутого «обнуления» Путина, КПРФ вновь готова подтвердить, что коммунисты остаются единственной думской партией, которая против «путинской поправки» в Конституцию. Компартия во весь голос, даже через накинутое на нее плотное информационное одеяло скандалов и улюлюканья, пытается достучаться до гражданского общества и сказать: «В конечном счете, конституционная реформа послужила не преодолению беззакония 1990-х, а продлению президентских полномочий, их фактическому превращению в бессрочные».
На предстоящем съезде КПРФ намерена официально и публично закрепить неприемлемость для коммунистов проведенной в стране конституционной реформы: «Страна не дождалась обещанного властью оздоровления Основного Закона. Результатом стало еще более жесткое закрепление президентского самовластия и олигархического диктата… Поддержка такой «реформы» для нас невозможна». Согласитесь, сказано жестко и предельно ясно!
Не менее жестко КПРФ формулирует и свое неприятие проводимой властью политики и отстаивает запрос на принципиальную смену курса. И здесь вопрос для всех, кто хочет общедемократических перемен: а возможны ли они в нынешней системе политических координат? «В ответ власть насаждает манипуляции и подтасовки, блокируя возможности изменить курс через выборы. Вместо уважительного диалога с обществом она «закручивает гайки», запугивает граждан и прибегает к насилию».
КПРФ идет дальше и записывает в политическое решение своего съезда обязательство перед гражданским обществом бороться против целого вороха заслон-законов («О мессенджерах», «О фейковых новостях», «Об оскорблении госвласти», «О суверенном интернете», «Об иноагентах», «Закон Лугового», «пакет Яровой» и другие). И снова жесткий вывод: «Свобода слова, право собраний, презумпция невиновности, неприкосновенность частной жизни, тайна переписки, запрет цензуры становятся все эфемернее. А ведь Конституция гарантирует эти права как неотъемлемые!»
КПРФ сейчас фактически оказывается единственной парламентской партией, которая борется с «завинчиванием гаек» и принципиально отстаивает ключевые общедемократические права граждан. Причем в условиях, когда только на федеральном уровне принято почти полсотни законов-монстров и постоянно рождаются новые запреты и ограничения.
— Эти изменения тащат страну к произволу и убивают последние ростки демократии. Многодневное голосование превращает выборы не в ответственный гражданский поступок, а в бытовую услугу. Это опасно увеличивает отчуждение государства от общества, — заявляет Зюганов от имени съезда партии.
— В связи с этим вспоминается ключевой мем от КПРФ про три глобальные кражи, которые совершены в России последнего 30-летия — приватизация, эксплуатация и фальсификация. И здесь главная из краж — именно фальсификация, которая «превратилась в механизм удержания власти, присвоения государственных полномочий и сохранения нынешнего политического режима». И это также записывается в официальный съездовский документ КПРФ.
Именно эти «апрельские тезисы» коммунистов и попытались заглушить «кремлинги» клоунадой Жириновского, фейковыми видео и прочими фейерверками. Но все должны понять: «красная тачанка» не боится ни крутых виражей, ни буераков, ни грязи. И с дороги сворачивать тоже не собирается.