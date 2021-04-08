Юрий Аксютин: Партия – это вся моя жизнь

Так охарактеризовал роль коммунистической партии в своей жизни удивительный человек, ветеран труда и партии, Коммунист с большой буквы Юрий Евгеньевич Аксютин, который в начале апреля встретил свой 83-й день рождения. Коллеги и товарищи по партии отзываются о нем как об исключительно трудолюбивом, честном и мужественном, справедливом человеке и руководителе, обладающем высочайшим уровнем профессиональной подготовки. Не смотря на возраст, Юрий Евгеньевич по-прежнему полон сил и готов поделиться опытом с товарищами.
Началось все в детстве. Родившись и пойдя в школу в далекой маленькой деревушке в Челябинской области, Юрий оказался единственным, кто вступил в пионеры. Затем в 7 классе, прибавив себе несколько месяцев, вступил в комсомол.
— Все самой собой это получалось. Никто меня не агитировал, — вспоминает ветеран.
Затем переехал в Крым, работал в школе преподавателем младших классов, потом и в старших стал преподавать, был и директором первой школы Симферополя (ныне — гимназия № 1). И тогда вступил в партию — было это в 1967 году.
Работал в обкоме комсомола, затем в Железнодорожном районном комитете партии заведующим организационным отделом. Потом опять вернулся директором в школу, но партийную работу не оставил и в это же время с 1979 года работал в областном комитете партии, лектором, помощником первого секретаря. Работы было много.
В 1991 году после путча, произошел разгром партии и страны. Коммунист Аксютин не сомневался в том, что работу и борьбу нужно продолжать. На своей квартире собирал единомышленников, однопартийцев, думали, размышляли, а с осени 1991 года начали восстановление партии.
— Было непросто. Нас ненавидели, угрожали, да и помещения не было у нас тогда. Первой восстановилась Ялтинская городская парторганизация. Ее возглавил Вячеслав Романович Захаров — боец, благодаря которому мы изгоняли националистов, блокировали телевидение с программами о НАТО, — рассказывает Юрий Евгеньевич. — В 1992 году была восстановлена Крымская партийная организация — первая на территории всего бывшего СССР. Через год образовалась КПУ в Киеве, и КПРФ в Москве, а мы уже боролись. 7 ноября 1992 вышел первый экземпляр газеты, а на самой высокой трубе Симферополя комсомольцы вывесили красный флаг. Это было определенное мужество. И мы начали восстановление парторганизации. Вместе с секретарями горкома, райкома партии мне удалось как второму секретарю республиканского комитета партии, значительно укрепить ряды партии. К 2011 году нас было уже 11 тысяч. Это была самая мощная организация на территории бывшего СССР. Нам все было по плечу. Мы ощущали реальную власть как политическая сила, у нас была большая народная поддержка.
В числе заслуг крымских коммунистов недопущение учений НАТО «Си бриз-97», протестные акции против сооружения базы НАТО в Старом Крыму в 2006 году и еще референдум.
«В теплый ясный декабрьский день в конце месяца мы выставили на улицы 1300 урн и 97 % людей проголосовали — нет Украине в НАТО»
— И тогда Николаенко бывший киевский сбушник, побывав в Брюсселе, плакал и жаловался, что это все из-за крымчан, коммунистов Крыма, мы не можем вступить в НАТО. Если бы тогда им это удалось, то что они задумали, с Крымской весной, думаю, были бы определенные проблемы, — уточняет Аксютин.
Борьба крымских коммунистов с националистами и Меджлисом (организацией, запрещенной на территории РФ) была опасной: нападение на офис партии, стрельба, баррикады и штурм националистами офиса компартии.
— Мы понимали, что из-за возвращения крымских татар в Крым могут возникнуть национальные проблемы, тем более, что Меджлис очень ратовал за свою автономию. В 1992 году 18 мая в день депортации они штурмовали наш офис, это было несколько раз, нам тогда пришлось забаррикадироваться.
Именно у коммунистов возникла идея создать автономию не по национальному признаку, а по территориальному.
— В январе 1991 года, несмотря на большое сопротивление тогдашнего первого секретаря Крымского обкома партии Николая Багрова и Леонида Кравчука, который предлагал это все решить через принятие закона об автономии на Верховной Раде, мы отказались от этого и провели референдум.
«Ночью я сидел собирал информацию — 97 % голосов было за автономию. Это был первый референдум на всем пространстве бывшего СССР. Мы стояли у истоков к самоопределению республики, ее независимости»
— У нас была мощная комсомольская организация. Смело действовала. Мы сохранили все памятники советским деятелям и советскому периоду. Были случаи, но мы активно боролись. Например, председатель Оленевского сельсовета Черноморского района снял с пьедестала памятник Ленину и повез к морю. Решил дополнить им музей под водой. Первый секретарь Черноморского райкома партии Виктор Федорович Демусенко догнал эту машину у обрыва, вскочил на нее, привязал себя веревками к памятнику, позвонил мне. Я выслал ему на помощь две машины с комсомольцами, которых возглавлял Александр Чернышев. Мы не позволили сбросить памятник, а затем заставили председателя отреставрировать его и вновь установить. Мы не только сохраняли памятники советской действительности, но и создавали новые — памятник на площади Советской в Симферополе. Мы решили создать памятник советским гражданам, погибшим от рук украинских националистов. Прообразом стала Мария Ивановна Кравченко, бывшая добровольцем во время Великой Отечественной войны. После войны ее с мужем отправили в Закарпатье, и там она от рук националистов потеряла своего ребенка. Памятник открыли, но местные националисты попытались его осквернить, облили красной краской. Памятник получил другое название — «Выстрел в спину».
Сбор сотен тысяч подписей за бессрочное базирование Черноморского флота РФ в Севастополе, за русский язык как второй государственный, за взаимное — экономическое пространство с Россией, Казахстаном и Украиной, первые красные флаги Победы на 9 Мая и георгиевская лента как символ Победы — это все сделали коммунисты Крыма, и это были первые шаги к Крымской весне.
— Вот награда, которой горжусь, — говорит Юрий Евгеньевич, показывая мне медаль «Ветерана коммунистической партии». — Партия — это вся моя жизнь.
Сейчас Юрий Евгеньевич пенсионер, занимается домашним хозяйством с супругой и огородом. В 2012 году перенес тяжелый инфаркт, жена и дочка буквально спасли его. Сейчас он нормально себя чувствует, и несмотря ни на что, в рядах активных коммунистов.
— Я горжусь тем, что я приложил все свои силы, все свое профессиональное умение партийного работника для того, чтобы Крым стал окончательно русским.
Лилия Косса
Фото Александра Жуковского