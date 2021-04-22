Екатерина Енгалычева: Ветераны войны мечтают о теплом туалете в доме, газе и воде

Об этом сказала член комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, фракция КПРФ Екатерина Енгалычева, выступая перед депутатами Мосгордумы.
— Ветераны Великой Отечественной войны подарили нам всем жизнь, а власть вспоминает о них только 9 Мая. Часто просто на словах или для совместного фото. А между тем, знаете, о чем мечтают те немногие десятки тысяч оставшихся, всего лишь, в живых ветеранов Великой Отечественной войны в нашей стране? — обратилась Енгалычева с таким вопросом к депутатам, особенно выделив господ из «Единой России». — Зайдите, посмотрите на сайте «Мечта ветерана». Вдумайтесь, о чем мечтают ветераны! Большая часть из них мечтает о новом телевизоре, холодильнике, о слуховом аппарате, о газовой плите или о новой ванне с поручнями. Многие мечтают пройти лечение в санатории, а кто-то отремонтировать крышу дома или, чтобы в доме был туалет и душ, или о стиральной машине, кто-то о зубных протезах, о телефоне с большими кнопками, о ремонте в квартире, провести домой газ и газовую плиту, о кровати с ортопедическим матрасом, или отремонтировать и остеклить лоджию, об инвалидной коляске, о скважине, чтобы в доме была вода!
В XXI веке, в 2021 году, после громких обещаний партии власти о том, что к 2020 году каждая российская семья будет жить в квартире не меньше 100 метров, даже те немногие оставшиеся в живых ветераны Великой Отечественной войны мечтают о теплом туалете в доме, газе и воде! Это по всей стране. В богатейшей стране мира!