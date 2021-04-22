«Дядьку, чому бульба так багато коштуе?»

Сейчас почему-то все внимание крымских средств массовой информации уделяется проблеме борьбы с пандемией коронавируса и отсутствию достаточного количества воды не только в Симферополе, но и в целом по Крыму. Но с началом весны, а в этом году даже раньше, чем обычно почти на целый месяц, возникла другая проблема, ставшая печальной и необратимой реальностью, – ежегодное повышение цен на основные продукты питания: картофель, капусту, лук, морковь и свеклу.
Для тех крымчан, которые имеют средний и ниже доход, поневоле и не от хорошей жизни ставших вегетарианцами, это, между прочим, основа рациона. Впрочем, давайте взглянем на проблему подорожания овощей с точки зрения здорового человека с доходом от 15 до 25 тысяч рублей, ведь — это средняя зарплата рядового жителя Крыма. О пенсионерах и говорить нечего, их пенсии редко превышают 15 тысяч рублей в месяц, а у нас в Крыму каждый пятый — это пенсионер. Разумеется, не будем лишать этого среднестатистического крымчанина семейного счастья — жены и одного ребенка. Ну, а пенсионеров будем считать супружеской парой, ведь так хочется, чтобы пожилые родители жили вместе долго и счастливо!
По данным «Справочника судового повара» (Издательство «Маяк» 1988 г.), суточная норма потребления картофеля и овощей на одного взрослого человека составляет не менее 0,960 кг, а фруктов — 0,250 кг. Вот, смотрите, какая картина вырисовывается: картофель за месяц подорожал на 20 руб., свекла на 25 руб., морковь на 20 руб., капуста и лук в среднем подорожали на 10 рублей за один кг. Такая ситуация с повышением цен на овощи наблюдается во всех продуктовых магазинах Симферополя и на всех рынках.
Если посчитать по вышеупомянутой суточной норме потребления овощей, то больше всего потребляется картофеля — это не менее 500 г на человека. Ну, вспомните вес гарнира картошки фри, которую подают во всех кафе и столовых — 200 г. Плюс, когда первое готовят, то картофель тоже добавляют, не меньше чем 150 г на порцию. Потом на ужин нужно что-то скушать — вот и последние 150 г картофеля израсходуются. Остальные 460 г овощей — это не менее 150 г моркови, 100 г свеклы, 100 г капусты и 60 г (одна луковица, прямо как в сказке про Чиполлино), это обычные компоненты на порцию борща на одного крепкого едока.
Но ведь все эти продукты стоят денег, и цена их возросла почти в два раза!
Получается, что сейчас рядовой житель Крыма переплачивает в месяц не менее 600 руб. на одного человека. Если в семье трое, то перерасход составит 1800 рублей, а это даже при зарплате одного человека в 25 тыс. руб. довольно ощутимая сумма. Пенсионеру такое перерасходование средств еще более в тягость
Я еще помню времена, когда в Советском Союзе цены на продукты круглый год были одинаковы. Хочу напомнить тем, кто в это не верит, цены в СССР практически на все товары народного потребления: хлеб, сахар, овощи, фрукты, мясо, масло — не менялись с 1961 года и почти до самого уничтожения СССР внутренними изменниками и агентами влияния запада. Даже доллар США обменивался по одному единому курсу, не менявшемуся с 1961 года. Уж точно не помню цифру, по-моему, 67 копеек за один доллар. Сейчас же цены растут как грибы после дождя, а о стабильности можно только мечтать. <...>
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Павел Мельник
Фото из открытых источников
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