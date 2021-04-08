Олег Смолин: Весь бюджет образования России в долларах сравним с бюджетом одного только Гарвардского университета

Об этом на парламентских слушаниях на тему «Человеческий потенциал России и стратегия «Образование — для всех», состоявшихся в Малом зале Государственной думы 22 марта, заявил Олег Смолин, депутат ГД РФ, член фракции КПРФ, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке ГД РФ.
«Ситуация с общей грамотностью населения вызывает большую тревогу. Если говорить о естественных науках, то треть населения России считает, что Солнце — это спутник Земли. Примерно столько же думает, что астрология — это наука. Примерно треть населения думает, что вся радиоактивность на земле искусственного происхождения, а естественной радиоактивности нет, — уточнил Смолин. — Хуже ситуация с историческими знаниями граждан России. У нас более 50 % думают, что, царя свергли большевики. Они не различают наших союзников и противников в Первой и Второй мировых войнах, за исключением Гитлера, которого, понятно, знают все. Поэтому, я поражаюсь закону о так называемой просветительской деятельности, который заботится о ее ограничении, вместо того, чтобы заботиться о ее продвижении».
Депутат выразил свою обеспокоенность уровнем воспитания и патриотического сознания, которые даже на пике патриотических настроений, вызванных воссоединением Крыма с Россией, далеки от идеала. Сейчас в РФ процент молодых людей от 18 до 24 лет, которые хотели бы жить в другой стране, составляет 30–50 %.
«Патриотизм, это естественная реакция гражданина на отношение к нему государства. Нужно больше любить своих граждан, — подчеркнул первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке ГД РФ. — Что касается ориентации на духовные ценности. То в советский период мы были среди самых лучших. В настоящее время, увы, мы отстаем от социальных государств Европы. И это не удивительно при том, что телевидение гонит нам откровенную попсу, либо рассказывает, что деньги не пахнут, и, кто больше всех их нагреб, тот и является наиболее ценным гражданином страны».
По данным ЮНЕСКО и Мирового банка, по доле финансирования образования от ВВП страны РФ в 2012 году занимала 98 место в мире. В 2018 году, по этому же показателю, наша страна скатилась на 120 место. КПРФ предлагает принять законопроект «Образование — для всех», которым предусматривается в течение 5 лет выйти с 3,5 % на 7-процентное финансирование. Тем более, что коммунисты своим законопроектом, как бы это не выглядело странно, идут в точности с официальной предвыборной программой «Единой России», согласно которой в 2020 году на образование должно выделяться 6,5–7 % от ВВП.
«То есть мы добивались исполнения программы фракции «Единая Россия», и голосами фракции ЕР отклонен проект закона об образовании для всех, как и другие наши законопроекты», — подытожил Олег Смолин.
Один из ключевых вопросов, который затронул в своем выступлении первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке ГД РФ — чему учить наших детей, т. е. содержанию образования в целом.
«Я знаю, что сейчас ведется работа над следующим поколением образовательных стандартов. Мы сравнили учебные планы советского периода и современные. Чему нужно учить детей, если мы хотим модернизации страны? Математике, физике, химии, биологии. Чему учить детей, если мы хотим, чтобы у нас была общегражданская российская идентичность? Истории, литературе, русскому языку, географии. Сейчас все это сокращено от 15 % до 1,5 раз. Зато в значительной степени увеличилось преподавание обществознания с 6 класса. Я как доктор философских наук не понимаю, зачем мы учим детей в 6 классе обществознанию? Они еще ничего про гражданское общество не понимают. И больше всего увеличений — иностранный язык — вдвое. Я, конечно, далек от формулы, что новый учебный план выдержан в стиле: раб должен быть физически здоров и знать имя своего хозяина, но не могу не сказать, что прежний учебный план был ориентирован на тех, кто будет заниматься модернизацией своей страны. Новый учебный план ориентирован прежде всего на тех, кто будет работать в крупных международных компаниях, или вообще уедет за рубеж, — отметил Смолин. — Мы предлагаем вернуть требования к содержанию в структуру стандартов и перечень предметов. И базисный учебный план в школьные стандарты, чтобы на уровне законодательства было понятно, чему мы учим наших детей».
Напомним, что законопроект «Образование — для всех» был выдвинут фракцией КПРФ, однако данный закон не получил поддержки правящей партии и не был принят. Вместо этого «Единая Россия» протащила свои поправки в закон об образовании, по которому просветительская деятельность должна быть согласована с госорганами. Поправки дополняют перечень участников просветительской деятельности органами госвласти и упорядочивают научно-методическое обеспечение. По закону «Об образовании» можно использовать только учебники из федерального списка, из реестра издательств, определенного министерством.
Лилия Косса