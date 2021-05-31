Единороссы ответственны за трагические события в Керчи, Казани и Пермском крае

То, о чем даже не приходилось думать в советское время, потихоньку становится нормой в современной России. Я говорю об агрессии и нечеловеческих поступках учащихся. В интернете все чаще можно увидеть сцены издевательства молодежи над одноклассниками и учителями. Но самыми вопиющими событиями стала стрельба и поножовщина в учебных заведениях. Возникает резонный вопрос. Почему? Что толкает подростков на совершение таких страшных преступлений?
Ответ лежит на поверхности. За последние 20 лет действующая власть под руководством «Единой России» сделала все, чтобы уничтожить великое завоевание советского народа — лучшую в мире систему образования! Заменив ее Болонской системой, упростив донельзя учебные программы, исказив содержимое учебников, введя систему ЕГЭ, а главное полностью уничтожив морально-нравственное воспитание молодежи. Современных школьников уже не учат дружбе, товариществу, взаимовыручке, коллективизму, самопожертвованию. Молодежь пичкают огромным количеством не всегда нужной информации, запугивают ЕГЭ и держат в постоянном страхе и стрессе, деформируя сознание молодого поколения, подстраивая лишь под единственную задачу — любой ценой сдать ЕГЭ.
Молодежь не видит своего будущего, не ассоциирует себя с успешным, счастливым, уверенным в завтрашнем дне человеком, поэтому и решается на такие страшные деяния. За их спиной нет ни одного сдерживающего фактора: ни любви к родителям, ни дружеских отношений со сверстниками, ни любви к девушке, нет ничего, чтобы могло их остановить. Это все результат многолетнего уничтожения системы образования, нравственности, культуры, постоянных подмен понятий и искажения истории, насаждения по телевидению культа насилия и разврата. И ответственность за все это лежит только на партии власти, которая все это культивирует, заменяя и уничтожая лучшие советские традиции прозападным гнилым винегретом из «достижений» капитализма. А вы вспомните чему учили октябрятские и пионерские отряды, Ленинский комсомол. Они с самого детства воспитывали в молодом поколении только лучшие человеческие качества. Именно эти качества давали возможность растить для страны истинных патриотов и не позволяли случаться таким страшным трагедиям, как в Керчи и Казани. Но это только верхушка «айсберга».
Сегодня партия «Единая Россия» в угоду своим личным партийным интересам эксплуатирует учителей, заставляя играть в свои никому не нужные политические игры. Я говорю о праймериз, в которых жестко заставляют участвовать учителей и всех бюджетников, отрывая их от своих трудовых обязанностей. К нам, коммунистам, обращаются учителя, жалуясь на беспредел единороссов, с просьбой помочь, но не называть их имен, чтобы их не уволили. Требую от единороссов не использовать учителей в своих партийных мероприятиях! А учителям хочу еще раз напомнить, какая именно политическая партия довела самую уважаемую профессию — учитель — до такого состояния, что он не может свести концы с концами и вынужден во внеурочное время подрабатывать репетиторством. Именно единороссы ответственны за те условия, в которых приходится работать преподавателям. Но несмотря на это, именно учителя на каждых выборах подыгрывают своим угнетателям. Парадокс.
В преддверии выборов, в СМИ появилась информация, что в Государственной Думе всерьез задумались об отмене ЕГЭ. По мнению депутатов, эта система себя не оправдала, поэтому теперь нужно дать задний ход. Отмена данного вида изощренных пыток над школьниками, к тому же не дающая никакого положительного эффекта, по мнению зампреда Комитета Госдумы по образованию и науке Максима Зайцева, займет около пяти лет, но из-за сложности вопроса процесс может затянуться и на десятилетие. Впрочем, первые заявки уже озвучены: в этом году Министерство просвещения отменило один из предметов единого госэкзамена — им стала базовая математика.
Благая цель ЕГЭ — уничтожить коррупцию и кумовство, когда абитуриенты поступали на бюджетные места «по звонку», без подтверждения знаний, — за 20 лет себя не оправдала. Все эти разговоры про «социальный лифт», благодаря которому у ребят из провинции появилось больше шансов поступить в сильные столичные вузы, так и остались разговорами. Ведь в провинции и учителя, выросшие на ЕГЭ, значительно уступают педагогам «старой» школы. Более того, значительно упал уровень знаний школьников, обучение которых построено не на принципах получения знаний по предметам, а на приобретении навыка сдачи ЕГЭ.
Коммунистическая партия не раз говорила о том, что современная система обучения требует существенного пересмотра и улучшения. Напомню, что обучение в СССР было одним из самых лучших в мире, и эту систему переняли несколько западных стран, но только не Россия. КПРФ предлагает реальную и адекватную программу «Бесплатное обучение для всех». На мой взгляд, сейчас самое время задуматься и сделать правильный выбор в пользу будущего наших детей и нашей страны.