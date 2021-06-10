Нина Останина: «В мире капитализма нет чувства безопасности»

Председатель ВЖС «Надежда России» Нина Останина прокомментировала результаты резонансного соцопроса.
Большинство жителей России не планируют прибавления в семье из-за нехватки денег, дефицита жилплощади и отсутствия партнера. Об этом сообщает РИА Новости, которое ссылается на результаты исследования банка «Открытие».
Итак, наши сограждане находятся в нищете, жилищный вопрос остается нерешенным, а жизнь в условиях периферийного капитализма приводит к распаду семей. Последнее — самое страшное.
По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы в 2020 году в России распалось 73 % браков. Для сравнения в 2018 и 2019 годах распалось 65 % браков. 30 лет назад, в лихое время перестройки, данное соотношение было равным 42 %, а 70 лет назад, в эпоху расцвета великого СССР, распадалось всего лишь 4 % брачных союзов.
Да, в Советской державе не было бананов и киви, не было голландских тюльпанов на 8 Марта. Но было главное — уверенность в том, что вместе с дипломом будет обеспечено рабочее место с достойной заработной платой. А молодая семья получит комнату в общежитии и бесплатную квартиру, встав на очередь.
Остается напомнить о бесплатной молочной кухне для малышей, детских яслях и детских садах, школах без поборов и ВУЗах без оплаты — и становится очевидным, что от 10-тысячных разовых подачек уверенность у сегодняшних молодых девушек и юношей не появится.
Нужна государственная поддержка семьи и государственная политика поощрения традиционных семейных ценностей.
Но это сможет сделать лишь власть, сформированная народом, а не Администрацией Президента!
Нужен политический строй, где во главе угла — Человек, а не процент прироста ВВП.
Имя этому строю — социализм. А путь к нему — наше участие в выборах. Придем 19 сентября, проголосуем за кандидатов от КПРФ, проконтролируем результаты — и думским большинством вернем все социальные гарантии.
Согласны?
По материалам ЦК КПРФ