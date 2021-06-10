Работать за кого-то я не буду

Оксана Таранина, депутат Евпаторийского городского совета от фракции КПРФ, первый секретарь Евпаторийского ГО КПРФ
Сергей Валерьевич, Романа Тихончука и Олесю Харитоненко тоже уволите?
Олеся Харитоненко поставила блок чтобы ее не отмечали в публикации, так как она по этому поводу очень нервничает, ей оказывается «СЛАВА» не нужна, всю ее деятельность и так видно - РАВНА НУЛЮ.
То, что происходит в городе, она знает, такое ощущение, что главная цель ее деятельности - превратить Евпаторию в то, во что она превратила Заозерное (упадок, уныние, разруху, раздачу земельных участков для «своих»)!
РоманТихончук ограничил доступ к комментированию, боится, видимо, что население города напишет правду о его деятельности. Совершает великую «миссию», как и Харитоненко...
Прекрасный город Евпатория попала в руки мародеров, которые из детской здравницы превратили ее в «квадратно-гнездовой метод» правления, сплошные НТО, «ярмарки», незаконные строения. Парки уничтожают, пляжи застраивают практически до уреза воды.
А оставшиеся небольшие участки земли, и те отдаются под застройку многоэтажных домов приближенным к партии власти строительным компаниям (ведь ни для кого не секрет, что одними из учредителей этих компаний являются такие личности как Константинов и Кабанов)!
Город Евпаторию превратили в местечковый механизм по «отмыванию» денег.
Трусливые евпаторийские чиновники, которых пора гнать в шею, за такое отношение к городу!
Харитоненко и Тихончука в отставку!
Они губят наш прекрасный город детства – Евпаторию.
Сергей Аксенов будет увольнять чиновников, которые не общаются с населением.Глава Республики Крым выразил недовольство тем, что чиновники не общаются с населением. Таких чиновников глава региона будет «считать врагами» и увольнять.
Соответствующее заявление было сделано в ходе совещания по реализации инфраструктурных проектов в республике, передает корреспондент «Вести Крым».
«Там, где не будет следов должностных лиц – пускай ищут работу в другом месте. Работать за кого-то я не буду. Если главу администрации в лицо не знают, если кураторы не появлялись – буду считать их своими врагами», - заявил глава региона.
По материалам «Вести Крым»