Дефицит дотационного бюджета, или Единороссы не хотят уменьшить свои «хотелки»

Бюджет Республики Крым принимался накануне. На 2022 год он составит — 202,1 млрд рублей. Дефицит средств прогнозируется в объеме 2,9 млрд рублей — около пяти процентов. В связи с этим, мы решили задать несколько вопросов руководителю фракции КПРФ в Госсовете Республики Крым, первому секретарю Крымского регионального отделения Компартии Сергею Богатыренко.
— Сергей, скажите, как проголосовала фракция КПРФ в Госсовете Республики и за счет чего планируется погасить этот дефицит средств?
— Мы в первом и во втором чтении проголосовали против. В отчете витиевато написано, что погашение дефицита будет за счет изменения остатка средств по учету средств бюджетов, но есть большие подозрения, что пополнять бюджет, традиционно для власти, будут за счет распродажи имущества республики. В связи с этим, у меня возникает вопрос, если у нас настолько большой бюджет, который на 70 % будет дотироваться из федерального центра, не проще ли уменьшить свои «хотелки» на 3 млрд рублей и не принимать дефицитный бюджет, чтобы потом в течение года не искать источники покрытия этого дефицита?
Самый главный момент в решении фракции КПРФ голосовать против проекта данного бюджета в том, что власть в лице «Единой России» абсолютно не задумывается о том, как будет развиваться наша Республика без львиной доли федерального финансирования. Они, как дети, радуются этим огромным средствам, которые ежегодно, уже в течение семи лет, выделяются из федерального бюджета. Тем не менее, премьер Хуснуллин постоянно говорит о том, что Крым должен выходить на уровень самодостаточности и зарабатывать сам. И у нашей фракции возникает вопрос, какие действия были произведены за семь лет, чтобы этого достичь? Лично мы не наблюдаем никаких глобальных шагов, чтобы экономика Крыма стала самодостаточной: не создано ни одного нового бюджетообразующего предприятия. В прошлом году Константинов заявил, что создание предприятий – это забота бизнеса, а не бюджета, но я считаю, что крупные предприятия, бюджетообразующие должны быть государственными. И пандемия доказала, что более стойкими в экономическом плане оказались предприятия с государственной формой собственности.
Нужно понимать риски, которые власть не видит. Все равно настанет тот момент, когда федеральный центр сократит дотации и скажет: «Пора, ребята, использовать свои внутренние ресурсы». Восемь лет (приближаемся к двум пятилеткам) – это достаточный срок для того, чтобы создать хорошую экономическую базу для развития региона. И как будет Крым выживать без этих огромных дотаций? Где власть возьмет средства на содержание большого количества инфраструктуры, построенной за последнее время; зарплаты медикам, учителям во вновь построенных бюджетных учреждениях, на что она их будет содержать, делать ремонт и т.д.? Но сейчас даже эти выделенные огромные деньги они не могут освоить, как нормальные хозяйственники. Посмотрите, у нас сейчас каждый месяц коррупционный скандал – это и Кабанов, и Храмов, и Новосельская – и все это только вершина айсберга.
— Какие отрасли, сферы деятельности полуострова получат больше финансирования, чем в прошлом году, а на чем крымские депутаты решили сэкономить?
— Особое внимание хочу обратить на здравоохранение. Каждый день нам рассказывают, про ковид и его новые штаммы, что нужно делать прививки, иначе мы все умрем. Тогда вопрос, почему вы не увеличили бюджет на здравоохранение вдвое? Бросьте больше средств на то, чтобы увеличить количество койко-мест, чтобы победить эту заразу, закупить необходимое оборудование, закупить дополнительно автомобили скорой помощи, дожидаться которой сейчас можно и час, и два, и сутки. Вместо этого чрезмерно финансируется ремонт дорог.
— На реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» предполагается направить 990,4 млн рублей, на «Здравоохранение» и «Образование» – по 1 млрд рублей, на социальную поддержку граждан – 1,2 %, – 2,3 млрд рублей. Скажите, увеличилась ли сумма средств на реализацию программы по выдаче крымским семьям с детьми жилищных сертификатов?
— Вот 990 млн уменьшат на 200 млн, потому что президент увеличил МРОТ, и эту сумму направят на соцподдержку. В результате на 200 семей меньше получат поддержку в виде права на получение жилищных сертификатов. Еще значительно увеличился бюджет в сфере ЖКХ и строительства дорог. Власть, в лице «Единой России» максимально увеличивает бюджет того направления, где проще всего изымать эти деньги из бюджета, используя своих подрядчиков.
— А почему, тратя огромные средства на дороги, у нас не могут согласовать действия различных организаций: только положили новый асфальт, как начинаются работы по укладке или замене труб, кабелей и т.д. Неужели нельзя согласовать работу ведомств и организаций, тратящих народные деньги? Ведь по итогу все равно разбитые дороги за миллиарды.
— Видимо, для властей это нормально. Возможно, это преступная некомпетентность или халатность чиновников. Наверное, те, кто занимается этим, ставят перед собой только выгоду. Представляете, что каждый год можно ремонтировать одну и ту же дорогу и сколько на нее будет выделяться денег, которые опять можно будет «освоить» в собственный карман. И всегда есть уважительная причина: мы все сделали хорошо, а водоканал или газовщики разрыли. В любом случае это все не допустимо.
— Какие изменения в бюджет предлагала фракция КПРФ?
— Мы внесли две поправки в бюджет. Первая увеличить бюджетные ассигнования Минтруда и соцзащиты на предоставление дополнительной меры соцподдержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей, на 20 млн рублей – это те самые жилищные сертификаты. И также просили увеличить ассигнования Минсельхозу на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках реализации подпрогаммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 40 млн рублей. В обеих нам отказали.
— Законопроекты о QR-кодах – тема актуальная сейчас как никогда. Что с голосованием по этому вопросу? Как фракция КПРФ намерена голосовать?
— Утром 7 декабря нам сообщили, что голосовать за бюджет мы будем очно 8 числа, а по QR-кодам голосование состоится в заочном формате, причем еще и в пакете с другими документами. Почему руководство не выносит этот вопрос на очное голосование? Фракция КПРФ однозначно будет голосовать против принудительной вакцинации, против введения QR-кодов. Мы видим, чем это может закончиться на примере Татарстана. Это сегрегация! Почему мы можем отказаться от всех прививок, но только не от этой? Почему нарушаются права людей? Почему запрещается им работать? Это же прямой путь к геноциду собственного народа. Мы видим, что творится по всей стране, и «Единая Россия» делает все втихаря, чтобы отчитаться перед Москвой. Идет нарушение конституционных прав жителей нашей страны и ответственна за это все партия власти.
— Что можно сделать, чтобы отстоять права граждан и их свободы?
— Прежде всего, нужно не молчать, а говорить о своих правах и свободах везде, где только это возможно. Например, писать письма депутатам. Мы ведем большую работу по сбору подписей против введения QR-кодов. Понятно, что на местных единороссов это вряд ли повлияет, потому что они слишком далеки от народа и, прикрываясь следующим решением Государственной Думы, считают, что их пронесет. А в Госдуму сейчас отправим большой пакет с подписями, письмами. Надеемся, что это повлияет на то, что власть все-таки дрогнет и не станет принимать эти антинародные законы. Также крымчане могут приходить в отделения КПРФ, писать письма по почте или по электронной почте депутатам Госдумы, президенту и высказывать свое мнение, гражданскую позицию и требовать от власти исполнения воли народа и соблюдения его конституционных прав и свобод.
Беседовала Лилия Косса
Фото из архива редакции