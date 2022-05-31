Всё лучшее – детям! КПРФ отправила 97-й гуманитарный конвой на Донбасс

30 мая, накануне Дня защиты детей, с территории подмосковного совхоза им. Ленина состоялась отправка 97-го гуманитарного конвоя детям Донбасса.
В большом количестве отправили конфеты, сладости, продукты питания, школьные принадлежности, книги – всё, что очень обрадует маленьких жителей Донбасса.
Три многотонные фуры снарядили самым необходимым. Главным грузом конвоя в Новороссию стали подарки детям Донбасса. Городские организации МК КПРФ внесли огромный вклад в этот конвой: Жуковский ГК КПРФ (продукты питания, средства гигиены), Каширский ГК КПРФ (макаронные изделия), Королёвский ГК КПРФ (медикаменты), Красногорский ГК КПРФ (бакалея), Люберецкий ГК КПРФ (кондитерские изделия), Протвинский ГК КПРФ (мясные консервы), Пушкинский ГК КПРФ (бакалея), Подольсктй ГК КПРФ (бакалея), Одинцовский ГК КПРФ (продукты питания), Сергиево-Посадский ГК КПРФ (продукты питания), Химкинский ГК КПРФ (бакалея), Чеховский ГК КПРФ (бакалея) Королёвское отделение организации «Дети войны» во главе с Председателем отделения Людмилой Лебедевой (сладости), депутат Домодедовского Горсовета Олег Сударев (бакалея), совхоз им. Ленина (вода).
А также в большом количестве одеяла, постельные принадлежности, рыбные консервы и многое другое. В снаряжении гуманитарного конвоя на Донбасс также приняли активное участие коммунисты Владимира, Тулы. По пути следования гуманитарного конвоя к нему присоединятся машины из Воронежа, Ставрополья, Северной Осетии-Алании.
По материалам ЦК КПРФ