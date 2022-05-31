Подорожания не будет. Госкомцен ошибся

Министр финансов Республики Крым Ирина Кивико на своей странице в социальной сети ВКонтакте написала о том, что документ о повышении цены за проезд в общественном транспорте Крыма был опубликован по ошибке.
"Документ ошибочно размещен в разделе "Приказы об установлении тарифов" и не является нормативно-правовым актом", - написала она, уточнив, что приказ "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на территории Республики Крым", размещенный ранее на официальном сайте Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым, является проектом и на данный момент проходит процедуру обсуждения.
Напомним, что 27 мая на официальном сайте Государственного комитета по ценам и тарифам РК был опубликован приказ, согласно которому цены на проезд в общественном транспорте должны были подняться с 1 июня. Как следовало из документа, стоимость проезда за безналичный расчет составит от 22 до 25 рублей, а за наличный — от 25 до 28 рублей в зависимости от населенного пункта.
Данный документ вызвал бурную реакцию у гостей и жителей полуострова, так как предыдущее повышение тарифов было проведено 15 апреля. Тогда цена проезда в городском общественном транспорте полуострова повысилась до 25 рублей в зависимости от города. Власти тогда обещали значительно улучшить качество перевозки пассажиров, добавить дополнительные автобусы на маршруты, а также увеличить время работы маршрутных такси в вечернее время. На сегодняшний день по факту данные обещания таковыми и остались.