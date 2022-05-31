Геннадий Зюганов: Нам нужна лучшая в мире система образования!

"30 мая замглавы Минобра Дмитрий Афанасьев заявил, что «отказ от Болонской системы образования не предусматривает возвращения к старой системе».
Хочу в этой связи подчеркнуть, что КПРФ предлагает возвращение не к старой, а к лучшей в мире и абсолютно необходимой сегодня советской системе образования! Безусловно, с учётом новых тенденций XXI века.
Поэтому вновь настаиваю на принятии законопроекта КПРФ «Образование для всех», который вобрал в себя все лучшее, что было в нашем русском/советском образовании", - отметил Геннадий Зюганов.