День партизан отпраздновали в Керчи

Коммунисты Керченского городского отделения КПРФ совместно с жителями пос. Аджимушкай и города-героя Керчи отпраздновали забытый чиновниками в этом году День партизан, который не смотря ни на что всегда отмечали в последнее воскресенье мая.
Сегодня здесь, у подножья величественных пилонов царит тишина, и только отдельные группы людей пришли отдать дань памяти и поклониться павшим героям. Нет здесь трибун, с которых неслись бы хвалебные речи и почести тем, кто отдал жизни за наше светлое будущее.
В этом году власти, к сожалению, этот праздник обошли стороной.
Коммунисты Керченского городского отделения КПРФ и комсомольцы остались верны традициям и возложили цветы к мемориалу освободителям Аджимушкая. Провели митинг и почтили память павших минутой молчания.
Первый секретарь Керченского ГО КПРФ Марина Милютина