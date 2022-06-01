Сергей Богатыренко: Дети – это самое основное и главное в нашей жизни

Поздравляю всех с Международным днем защиты детей!
Первый день лета ярким солнцем и энергией, начавшимися школьными каникулами радует всех – и детей, и взрослых. Именно сегодня мы отмечаем важный и нужный праздник – Международный день защиты детей!
Дети – это самое основное и главное в нашей жизни. Каждый родитель знает, сколько труда, бессонных ночей, здоровья, любви и внимания вложено в маленького человека, чтобы он рос здоровым и счастливым. Защитить их, помочь им, дать возможность быть здоровыми, образованными, сильными, физически-развитыми, творчески разносторонними – это задача для взрослых, это задача для всей нашей страны! Хочу напомнить, что в Советском Союзе родился лозунг: Всё лучшее – детям! И это было действительно так. Именно СССР стал первым государством, которое откликнулось на призыв Международной демократической федерации женщин встать на защиту материнства и детства.
Сейчас крайне важно проанализировать и изучить опыт советской системы образования и воспитания, внести в нее поправки на современные тенденции мирового развития и развития нашей страны, отсечь все противоестественное, убогое, надуманное, вредоносное и обеспечить нашим детям не только конституционные гарантии, но и полноценное, радостное, интересное, здоровое и счастливое детство! КПРФ всегда стояла и будет стоять на защите прав и интересов детей, наша программа «Образование для всех» позволит получить каждому ребенку достойное бесплатное образование и воспитание.
Мы обязаны помочь нашим детям стать теми, кем они мечтают, потому что они – наше будущее, завтрашний день нашей Родины, и сейчас только от нас зависит каким он будет!
С праздником, дорогие друзья! Пусть детский смех и радость всегда звенят в ваших домах, городах и селах! Добра и счастья вам и вашим детям!
Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко