Геннадий Зюганов: С Международныйм днем защиты детей!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с этим добрым и очень нужным праздником - Международным днем защиты детей!
Эту дату мы отмечаем в первый день лета. Яркое солнце наполняет энергией и оптимизмом. Наступление самых больших каникул рождает у школьников планы набраться сил и достойно встретить будущий учебный год.
Забота о подрастающем поколении была главным приоритетом нашей Родины, когда она гордо называлась Советским Союзам. Именно СССР стал первым государством, которое откликнулось на призыв Международной демократической федерации женщин встать на защиту материнства и детства. Советская держава с первых своих дней делала всё возможное, чтобы ее юные граждане росли в мире и согласии, воспитывали в себе тягу к добру и справедливости.
Каждый ребенок из 15 союзных республик имел право на доступное образование и лечение. Будущие выдающиеся учёные и архитекторы, конструкторы и олимпийские призеры начинали путь побед и открытий в бесплатных детских кружках и спортивных секциях. Миллионы мальчишек и девчонок съезжались в «Артек», «Орленок», «Океан» и другие пионерские лагеря, чтобы интересно и содержательно провести время, найти новых друзей.
Увы, либеральные реформы перечеркнули, исказили и отняли многое. Наша общая задача – возродить в нашей Отчизне настоящую страну детства, защищать малышей и подростков от горестей и обид, беспризорности и бедности, открыть им дорогу больших свершений.
Мы, взрослые, обязаны сделать все, чтобы подрастающее поколение было умным и счастливым, чутким и отзывчивым. И тогда нет сомнений, что наши дети вырастут настоящими патриотами своей великой Родины, смогут достичь самых высоких целей.
Эту дату мы отмечаем в первый день лета. Яркое солнце наполняет энергией и оптимизмом. Наступление самых больших каникул рождает у школьников планы набраться сил и достойно встретить будущий учебный год.
Забота о подрастающем поколении была главным приоритетом нашей Родины, когда она гордо называлась Советским Союзам. Именно СССР стал первым государством, которое откликнулось на призыв Международной демократической федерации женщин встать на защиту материнства и детства. Советская держава с первых своих дней делала всё возможное, чтобы ее юные граждане росли в мире и согласии, воспитывали в себе тягу к добру и справедливости.
Каждый ребенок из 15 союзных республик имел право на доступное образование и лечение. Будущие выдающиеся учёные и архитекторы, конструкторы и олимпийские призеры начинали путь побед и открытий в бесплатных детских кружках и спортивных секциях. Миллионы мальчишек и девчонок съезжались в «Артек», «Орленок», «Океан» и другие пионерские лагеря, чтобы интересно и содержательно провести время, найти новых друзей.
Увы, либеральные реформы перечеркнули, исказили и отняли многое. Наша общая задача – возродить в нашей Отчизне настоящую страну детства, защищать малышей и подростков от горестей и обид, беспризорности и бедности, открыть им дорогу больших свершений.
Мы, взрослые, обязаны сделать все, чтобы подрастающее поколение было умным и счастливым, чутким и отзывчивым. И тогда нет сомнений, что наши дети вырастут настоящими патриотами своей великой Родины, смогут достичь самых высоких целей.
С праздником вас, дорогие друзья и товарищи!
Счастья, добра и достойного будущего нашим детям!
Счастья, добра и достойного будущего нашим детям!
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ
Председатель ЦК КПРФ