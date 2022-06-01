Подарки детям

В преддверии Международного дня защиты детей депутатский корпус КРО КПРФ в рамках Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов» и акции "Дорогами добра" поздравил с праздником детишек из многодетных семей Ручьевского сельского поселения.
"Забота о детях - одна из основных обязанностей и родителей, и государства. Мы, как депутаты и коммунисты, с большим уважением относимся к семьям, в которых воспитывается много детей, и по мере сил стараемся им помогать. Накануне 1 июня, мы решили поздравить детей и их родителей с наступающим праздником, пожелать им добра, здоровья и счастья, - отметил первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко. - Подарки получили около тридцати многодетных семей".
Организаторами и активными участниками данного мероприятия выступили депутат Госсовета РК Сергей Богатыренко, депутат Госсовета РК, первый секретарь ЛКСМ РФ Илья Донченко, первый секретарь Раздольненского РО КПРФ Игорь Арсентьев, депутат Ручьевского сельского совета от КПРФ, депутат Раздольненского сельского совета от КПРФ Лилия Курдыбайло.
Напомним, Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля талантов» проводится ежегодно для талантливых детей. Реализация проекта осуществляется при активной поддержке ЛКСМ РФ и КПРФ.