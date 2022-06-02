Коммунисты Керчи поздравили многодетные семьи

Коммунисты Керченского городского отделения КПРФ поздравили детей из многодетных семей с их детским праздником и пожелали им здоровья, радости, успехов, счастья, улыбок и веселого настроения.
"1 июня — Международный день защиты детей! Этот добрый праздник мы отмечаем в первый день лета, когда начинаются школьные каникулы и повсюду видны радостные детские улыбки и звучит задорный смех. Дети всегда были и остаются нашей самой большой ценностью и надеждой. От нас, взрослых, зависит, какими они вырастут, и в каком мире будут жить, отметила первый секретарь Керченского ГО КПРФ Марина Милютина. - Пусть каждый новый день наших девчонок и мальчишек будет наполнен добром, светлыми и интересными событиями, согрет любовью и заботой родных и близких!"
Пресс-служба Керченского ГО КПРФ